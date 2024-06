Die Arbeitslosigkeit steigt weiterhin in Österreich. 351.151 Personen wurden mit Ende Mai als arbeitslos registriert. Gegenüber dem Vorjahr gibt es eine Erhöhung um 9,5 Prozent.

Langfristige Ziele und aktuelle Entwicklungen

Der Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) betonte, dass die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 7,2 Prozent über dem aktuellen Wert liegt. Die Förderung der Aus- und Weiterbildung, besonders für Menschen mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen, bleibt ein wichtiges Ziel, um die langfristigen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Langsamer Aufschwung in Sicht

Johannes Kopf vom AMS äußerte sich optimistisch bezüglich der Entwicklungen im Mai. Es sei zwar eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den Vormonaten zu verzeichnen, trotzdem gebe es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die wirtschaftliche Krise in Österreich langsam ein Ende finden könnte.

Lesen Sie auch: Österreich und Serbien verstärken polizeiliche ZusammenarbeitÖsterreich und Serbien stärken ihre Polizeikooperation zur Bekämpfung von Kriminalität und illegaler Migration.

Österreich und Serbien verstärken polizeiliche ZusammenarbeitÖsterreich und Serbien stärken ihre Polizeikooperation zur Bekämpfung von Kriminalität und illegaler Migration. Welthit bekommt Radioverbot in ÖsterreichÖ3 und kronehit zogen Konsequenzen aus den Vorfällen und entfernten den Hit aus ihrem Programm.

Welthit bekommt Radioverbot in ÖsterreichÖ3 und kronehit zogen Konsequenzen aus den Vorfällen und entfernten den Hit aus ihrem Programm. Österreich strebt engere Beziehungen zur NATO anÖsterreich, Irland, Malta und die Schweiz streben eine engere Beziehung zur NATO an, um geopolitischen Spannungen zu begegnen.

Insgesamt lässt sich die Situation am Arbeitsmarkt als herausfordernd, aber nicht aussichtslos bewerten. Die Stabilisierung der Arbeitslosenzahlen in bestimmten Regionen oder Branchen könnte im Laufe des Jahres noch erreicht werden, was zumindest teilweise auf die gezielten Bildungsmaßnahmen des AMS zurückzuführen ist.