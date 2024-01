Alma Zadic hört dieses Balkan-Kinderlied

Die österreichische Justizministerin gewährt auf Instagram faszinierende Einblicke in ihr Leben. In einem aktuellen Video beantwortet sie Fragen zum vergangenen Jahr.

Alma Zadic, die Justizministerin Österreichs, gewährt auf ihrem Instagram-Account faszinierende Einblicke in ihr Leben. In ihrem neuesten Video beantwortet sie persönliche Fragen zum letzten Jahr. Eine dieser Fragen lautet: „Welchen Song hast du am öftesten gehört?“.

Die Antwor gewährt einen persönlichen Einblick in Zadic’s Familienleben. „Wie ihr alle wisst, habe ich einen dreijährigen Sohn zu Hause. Der liebt ein bestimmtes Lied. Also dementsprechend habe ich dieses Lied am häufigsten gehört.“, erklärt sie lächelnd und drückt auf Play. Es ertönt ein Balkan-Kinderlied: Bila Mama Kukunka, Bio Tata Taranta! (Mama war ein Kukunka, Papa war ein Taranta). In der Version von Bijelo Dugme aus dem Jahr 1974.

Bila Mama Kukunka, Bio Tata Taranta!

„Bila Mama Kukunka, Bio Tata Taranta“ ist ein beliebtes Kinderlied aus der serbischen Folklore. Die einfache Melodie und die fröhlichen Worte, die frei übersetzt „Mama war ein Kukunka, Papa war ein Taranta“ bedeuten, machen es zu einem spaßigen Begleiter für Kinder und Familien auf dem Balkan.

Das Lied hat eine lange Tradition und wird von Generation zu Generation weitergegeben und immer wieder neu eingesungen. Mit seiner einfachen Melodie und den unkomplizierten Texten schafft das Lied eine lockere Atmosphäre, die sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht und die kulturelle Verbundenheit unterstreicht.