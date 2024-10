Alte serbische Spezialität: Wisst ihr was „Belmuz“ ist?

Die serbische Küche, bekannt für ihre Vielfalt und Authentizität, begeistert nicht nur die Einheimischen, sondern findet auch international Beachtung. Es gibt Spezialitäten, die viele Menschen außerhalb Serbiens kaum kennen, deren Wurzeln aber tief in der Tradition verankert sind. Ein solches Gericht ist der Belmuz, ein einfaches, aber intensives Gericht, das aus den südlichen und östlichen Regionen Serbiens stammt.

Belmuz wird aus frischem, ungesalzenem Vollfettkäse, etwas Öl, Maismehl und Salz hergestellt. Das Geheimnis seiner Würze liegt in der sorgfältigen Kombination dieser Zutaten. Zunächst wird der Käse mit etwas Wasser und Öl über einem Feuer geschmolzen. Während des konstanten Rührens wird Maismehl hinzugefügt, bis die Mischung eine dicke Konsistenz erreicht. Zum Schluss kommt Salz dazu, um den Geschmack abzurunden. Traditionell wird Belmuz mit säuerlicher Schafsmilch serviert, was den Geschmack noch intensiver macht. Der Genuss ist besonders, wenn mehrere Käsesorten verwendet werden, um das Aroma zu verstärken.

Historische und kulturelle Bedeutung

Der Belmuz hat seinen Ursprung bei Hirten, die mit einfachen Zutaten wie Milch und Mehl arbeiteten. Aus der Not heraus schufen sie ein Gericht, das heute in der Region der Stara Planina kulturell tief verwurzelt ist. Seit Generationen wird dieses Rezept unverändert weitergegeben und zu besonderen Anlässen serviert.

Jährlich findet in Svrljig das Belmuzijada-Festival statt, bei dem dieser kulinarische Schatz gefeiert wird. Diese dreitägige Veranstaltung ist nicht nur ein Fest der Geschmäcker, sondern auch eine Ode an die Traditionen der Schäfer. Neben einem Belmuz-Wettbewerb gibt es auch einen Hirten-Wettkampf und die Wahl zur schönsten Hirtin. Diese Feierlichkeiten ziehen zahlreiche Besucher an und tragen zur Erhaltung und Förderung dieser regionalen Spezialität bei.