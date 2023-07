Am Tag oder nachts? Das ist der perfekte Zeitpunkt in den Urlaub zu fahren

Mit der steigenden Zahl an Verkehrsteilnehmern in den Sommermonaten kommt die Frage auf: Ist es besser, tagsüber oder nachts in den Urlaub zu fahren? Diese Frage scheint immer noch für Diskussionen bei Familien zu sorgen.

Doch wie kann man trotz der üblichen Sommerstaus entspannt und zügig in den Urlaub kommen?

Um als Urlauber schneller am Ziel anzukommen und Staus zu vermeiden, gibt es einige bewährte Strategien:

Reisezeitpunkt: Vermeidet die Stoßzeiten und Hauptverkehrszeiten, in denen viele Menschen unterwegs sind. Normalerweise sind Freitagabend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag besonders staugefährdet, da viele Wochenendurlauber unterwegs sind. Stattdessen sollten Sie versuchen, an Wochentagen zu reisen, wenn der Verkehr tendenziell weniger dicht ist.

Früher Morgen oder später Abend: Startet eure Reise früh morgens oder spät abends. In den frühen Morgenstunden und späten Abendstunden sind die Straßen oft weniger befahren, was Ihnen einen reibungsloseren Fahrtverlauf ermöglichen kann.

Wochentage statt Wochenenden: Wenn möglich, plant eure Reise an einem Wochentag statt an einem Wochenende. Der Verkehr ist in der Regel an Werktagen geringer, da die meisten Menschen arbeiten oder ihren normalen täglichen Aktivitäten nachgehen.

Verkehrsinformationen nutzen: Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise über die aktuellen Verkehrsinformationen. Nutzen Sie GPS-Anwendungen, um Echtzeitverkehrsdaten zu erhalten und potenziellen Staus auszuweichen. Dadurch können Sie alternative Routen wählen und Stauabschnitte umgehen.

Pausen und Raststätten: Plant regelmäßige Pausen ein, um Ermüdung zu vermeiden und die Konzentration aufrechtzuerhalten. Wählt Raststätten und Tankstellen außerhalb von stark frequentierten Autobahnen, um Menschenmengen zu vermeiden.

Ferienzeiten meiden: Versucht eure Reise außerhalb der Hauptferienzeiten zu planen. Die Ferienzeiten variieren je nach Land und Region, aber üblicherweise sind Weihnachten, Ostern, Sommerferien und Feiertagswochenenden besonders reiseintensiv.

Alternativrouten: Informiert euch über alternative Routen und Umgehungsstraßen, die weniger stark befahren sind. Oftmals könnt ihr durch das Verlassen der Hauptverkehrsadern Zeit sparen und dem Stau entgehen.

Flexibilität: Seid flexibel in Ihrer Reiseplanung. Manchmal können unvorhergesehene Umstände wie Unfälle oder Baustellen auftreten, die den Verkehr behindern. Mit etwas Flexibilität könnt ihr besser auf solche Situationen reagieren und alternative Wege finden.