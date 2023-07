Zwischen Spielfeld und Maribor: Stau-Albtraum auf Sloweniens Autobahn

Der Sommer 2023 markiert eine Herausforderung für Urlauber, die durch Slowenien reisen. Aufgrund von Baustellen auf den slowenischen Autobahnen, vor allem auf der Route zwischen Spielfeld und Maribor (A1), erleben Autofahrer längere Wartezeiten wegen hohem Verkehrsaufkommen zu bestimmten Tageszeiten.

Inmitten der Urlaubssaison erweist sich dieser Abschnitt besonders stauanfällig. Die Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien sind bisher reibungslos verlaufen, nachdem sie ausgesetzt wurden, was einen kleinen Trost für die Reisenden darstellt.

Zu den Hauptverkehrsstunden am Samstag erreichte der Stau zwischen Spielfeld und Maribor allerdings eine Länge von 10 Kilometern. Diese Verkehrssituation wurde durch eine Baustelle kurz vor Maribor noch verschärft, an der die Fahrspuren zusammengelegt wurden. Obwohl der Samstag nach wie vor als Hauptreisetag gilt, haben sich in den letzten Jahren die Reiseströme teils auf andere Wochentage verlagert.

Laut ÖAMTC sind die Höhepunkte der Rückreisewelle im August zu erwarten, insbesondere nach dem „Ferragosto“-Wochenende, sowie an den ersten beiden Septemberwochenenden, wenn die Ferien in West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg enden.

Trotz der reibungslosen Grenzkontrollen zwischen Slowenien und Kroatien wurde jedoch festgestellt, dass der Verkehr nach Slowenien sich verstärkt an Engpässen auf Regionalstraßen staute, insbesondere auf der Strecke von Dragonja in Richtung Koper und auf der Küstenautobahn A1 in Richtung Ljubljana, vor allem vor dem Autobahnkreuz Kozarje.