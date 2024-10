Amazon Prime Video möchte mehr Werbung in Top-Serien schalten

Amazon Prime Video setzt auf große Serienproduktionen wie „Rings of Power“, um im hart umkämpften Streaming-Markt relevant zu bleiben. Im Februar dieses Jahres hat der US-amerikanische Technologieriese ein neues Geschäftsmodell bei seinem Streaming-Dienst eingeführt.

Neue Strategie: Werbeunterbrechungen

Seit der Einführung der Werbeunterbrechungen im Februar 2024 erleben Nutzerinnen und Nutzer gelegentlich Unterbrechungen, wenn sie Video-Inhalte streamen. Dies betrifft auch intensive Szenen, wie die in der TV-Serie „Fallout“, in der die Protagonistin Lucy MacLean von einem riesigen Monster angegriffen wird, und die genau in solchen Momenten durch Werbung unterbrochen werden können.

Reaktionen der User

Die Integration von Werbung in ein Abo-Modell, das bisher werbefreies Schauen ermöglichte, hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Viele Nutzerinnen und Nutzer, die langjährige Abonnementdienste ohne solche Unterbrechungen gewohnt sind, zeigen sich von diesem Modellwechsel überrascht und teilweise enttäuscht. Die Frage bleibt, ob diese Strategie langfristig die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen könnte, obwohl sie Amazon zusätzliche Einnahmequellen eröffnen könnte.

Amazons Entscheidung fällt in eine Zeit, in der der Wettbewerb im Streaming-Bereich intensiver wird. Plattformen wie Netflix und Disney+ buhlen ebenfalls um die Gunst der Zuschauer, was den Druck auf Streaming-Dienste erhöht, innovativ zu bleiben und gleichzeitig wirtschaftlich zu agieren. Ob sich diese Werbestrategie für Amazon als erfolgreich erweisen wird, bleibt abzuwarten.