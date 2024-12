AMS-Geld 2025: Das erwartet die Arbeitslosen!

In Österreich sind viele Menschen auf Unterstützung durch das Arbeitsmarktservice (AMS) angewiesen. Ende November 2024 waren 383.963 Menschen ohne Arbeit. Davon waren etwas mehr als 300.000 tatsächlich arbeitslos, während fast 80.000 in Schulungsprogrammen des AMS eingeschrieben waren.

Das AMS spielt eine zentrale Rolle bei der finanziellen Unterstützung von Arbeitslosen, Menschen in Notlagen und anderen, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Die Auszahlung dieser Gelder erfolgt monatlich, und es ist wichtig, über die genauen Termine informiert zu sein.

Übersicht

Der für den November ausgeschüttete Betrag wurde bereits ausgezahlt. Nun warten viele auf die Überweisung des Dezember-Geldes, die am 3. Januar 2025 auf dem Konto eingeht oder am 7. Januar 2025 per Post zugestellt wird. Für das Jahr 2025 stehen folgende Auszahlungstermine fest:

Jänner 2025

Konto: 5. Februar 2025

Post: 7. Februar 2025

Februar 2025

Konto: 5. März 2025

Post: 7. März 2025

März 2025

Konto: 4. April 2025

Post: 8. April 2025

April 2025

Konto: 6. Mai 2025

Post: 8. Mai 2025

Mai 2025

Konto: 4. Juni 2025

Post: 6. Juni 2025

Juni 2025

Konto: 4. Juli 2025

Post: 8. Juli 2025

Juli 2025

Konto: 6. August 2025

Post: 8. August 2025

August 2025

Konto: 4. September 2025

Post: 8. September 2025

September 2025

Konto: 6. Oktober 2025

Post: 8. Oktober 2025

Oktober 2025

Konto: 5. November 2025

Post: 7. November 2025

November 2025

Konto: 4. Dezember 2025

Post: 9. Dezember 2025

Dezember 2025

7. Jänner 2026

9. Jänner 2026

Zusammensetzung des Arbeitslosengeldes

Das Arbeitslosengeld setzt sich aus einem Grundbetrag sowie möglichen Ergänzungsbeträgen und einem Familienzuschlag zusammen. Der Grundbetrag entspricht 55 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Abhängig von individuellen Voraussetzungen können Ergänzungsbeträge und Familienzuschläge hinzukommen.

Das Arbeitslosengeld wird in der Regel für einen Zeitraum von 20 Wochen, also etwa fünf Monaten, gewährt. Unter bestimmten Bedingungen kann die Bezugsdauer verlängert werden.