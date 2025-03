AMS-Geld: Ab Mittwoch können sich viele Arbeitslose freuen!

429.940 Menschen warten nun auf das AMS-Geld, das im März 2025 ausgezahlt wird.

Im Februar verzeichnete Österreich einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) mitteilte. Insgesamt sind 429.940 Personen entweder arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulungsmaßnahmen und warten auf ihre finanzielle Unterstützung durch das AMS.

AMS-Geld-Auszahlung

Diese Unterstützung, das sogenannte AMS-Geld, wird im März 2025 ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt rückwirkend für den Anspruchsmonat Februar 2025. Der genaue Termin hängt von der gewählten Überweisungsart ab, sei es per Banküberweisung oder Postzustellung.

Für den Anspruchsmonat Februar 2025 erfolgt die Überweisung am 5. März 2025 (Mittwoch), während die Auszahlung per Post am 7. März 2025 (Freitag) stattfindet. Diese Termine können monatlich variieren, erfolgen jedoch meist zu Beginn des Folgemonats, häufig in der ersten Woche. Fällt der Auszahlungstag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, kann sich der Termin verschieben.

Anspruchsvoraussetzungen

Um Anspruch auf das AMS-Geld zu haben, muss man in Österreich als arbeitslos gemeldet sein. Die Nettoersatzrate beläuft sich in der Regel auf 55 Prozent des letzten Gehalts. Auch die Auszahlungstermine für die Mindestsicherung sind auf finanz.at aufgeführt, wo weitere Informationen zu den Auszahlungsterminen des Arbeitslosengeldes bereitgestellt werden.