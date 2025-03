Erste Theorie zum tragischen Tod von Gene Hackman und seiner Frau

Der Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa in Santa Fe wirft Rätsel auf. Trotz Autopsie bleiben viele Fragen offen, die Ermittlungen laufen.

Am vergangenen Mittwoch wurden die Leichen des berühmten Schauspielers Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa in ihrem Haus in Santa Fe entdeckt. Die Todesursache des Paares ist noch ungeklärt, jedoch wurde eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen, wie Sheriff Adan Mendoza am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Leichen über eine Woche unentdeckt blieben. Die Analyse von Hackmans Herzschrittmacher zeigte, dass dieser am 17. Februar aussetzte, was auf seinen Todestag hindeuten könnte, erklärte Mendoza bei einer Pressekonferenz.

Ermittlungen und Spekulationen

Obwohl erste Autopsieergebnisse keine Hinweise auf Gewalteinwirkung zeigten, bleiben viele Fragen offen. „Todesart und -ursache sind noch unklar. Wir warten auf die offiziellen Autopsie- und toxikologischen Berichte“, fügte Mendoza hinzu. Dr. Michael Baden, Gerichtsmediziner, spekulierte, dass Hackman möglicherweise an einem Herzstillstand aufgrund einer abnormalen Pulsfrequenz starb. „Der Herzschrittmacher überwacht den Puls und entlädt sich, wenn er zu niedrig wird“, erklärte er in einem Interview mit Fox News. Eine Herzrhythmusstörung könnte Hackman im Abstellraum zusammenbrechen lassen haben.

Betsy Arakawa könnte ins Badezimmer geeilt sein, um Medikamente zu holen, dabei gestürzt sein und den Heizstrahler mitgerissen haben. „Möglicherweise schlug sie sich den Kopf an und erlitt eine innere Hirnverletzung, die äußerlich nicht sichtbar ist, oder es kam zu inneren Blutungen“, vermutete Baden.

Gene Hackman war einer der herausragendsten Schauspieler seiner Zeit, gewann zwei Oscars und wurde durch Filme wie „French Connection“ (1971), „The Conversation“ (1974) und „Erbarmungslos“ (1992) berühmt. Er zog sich in den frühen 2000er Jahren aus Hollywood zurück und lebte mit Arakawa in der Stadt Santa Fe.