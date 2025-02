Mysteriöser Tod: Gene Hackman, seine Frau und ihr Hund tot aufgefunden

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in Santa Fe entdeckt. Die Umstände ihres Todes werfen viele Fragen auf.

Der Tod des bekannten Schauspielers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa hat in den USA für Schlagzeilen gesorgt. Der 95-jährige Hackman, ein prominenter Hollywood-Schauspieler, seine 63-jährige Frau und deren Hund wurden am Mittwochabend tot in ihrem Haus im Santa Fe Summit aufgefunden. Diese Informationen wurden unter anderem von der Zeitung Santa Fe New Mexican veröffentlicht, die sich auf den Sheriff von Santa Fe County beruft.

Lesen Sie auch: "Satanisten" bei Eurovision: Heftige Drohungen gegen Harem-GirlsDiese Band, bestehend aus einer Frau und vier Dragqueens, sorgte in dem traditionell konservativen Land für erhebliche Kontroversen.

"Satanisten" bei Eurovision: Heftige Drohungen gegen Harem-GirlsDiese Band, bestehend aus einer Frau und vier Dragqueens, sorgte in dem traditionell konservativen Land für erhebliche Kontroversen. Pep Guardiola: Das ist der Grund für Ehe-Aus nach 30 JahrenPep Guardiola und Cristina Serra haben ihre Scheidung eingeleitet. Der Grund: allmähliches Auseinanderleben. Trotz Trennung wollen sie freundschaftlich

Pep Guardiola: Das ist der Grund für Ehe-Aus nach 30 JahrenPep Guardiola und Cristina Serra haben ihre Scheidung eingeleitet. Der Grund: allmähliches Auseinanderleben. Trotz Trennung wollen sie freundschaftlich Rapid vs. Borac: Darum dürfen die bosnischen Fans nicht ins StadionRapid Wien steht vor einer intensiven Herausforderung in der Conference League. Das Auswärtsspiel gegen Borac Banja Luka wird spannend, während das

Hintergründe unklar

Obwohl der Sheriff erklärte, dass es keine unmittelbaren Anzeichen für ein Verbrechen gebe, äußerte er sich nicht zur Todesursache oder dem möglichen Todeszeitpunkt des Paares. Weitere Details sollen bald bekanntgegeben werden.