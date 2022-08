An diesem Tag bekommt man Infos zum Schuljahr 2022/23

Die Schülerinnen und Schüler in Österreich werden erst am 29. August erste Informationen zum Schuljahr 2022/23 bekommen.

Für den kommenden Herbst hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass man einen Variantenplan vorbereitet. Dieser soll vom Gesundheitsministerium unter Beiziehung aller Ressorts ausgearbeitet werden.

Trotzdem wird den Schulen erst am 29. August mitgeteilt, welches Szenario für das kommende Schuljahr gilt, damit die Maßnahmen entsprechend angepasst werden können. Derzeit befindet sich Österreich in Szenario 2 „Die Endemie ist erreicht“, berichten österreichische Medien. Das heißt, es gibt eine stabile Immunität in der Bevölkerung, sowie leichte Erkrankungswellen. Mit den steigenden Zahlen, kann sich das Szenario ändern und somit würden sich die Regeln und Maßnahmen ändern.

Symptomlos Positiven können am Unterreicht teilnehmen

Die Quarantäne ist in Österreich abgeschafft. Nun dürfen symptomlose, positive Lehrer und Schüler am Unterricht teilnehmen. Sie müssen aber immer eine FFP2 Maske tragen.

Wenn man davon ausgeht, dass die Kinder am ersten September in der Schule gehen, stellt sich die Frage, ob die Informationen des Bildungsministeriums zu spät kommen. Die Eltern sind besorgt und viele Fragen bleiben offen: Würden Sie Ihr Kind in eine Schule mit einem CoV-positiven Lehrer und Kindern schicken?

Würden Sie Ihr Kind in eine Schule mit einem CoV-positiven Lehrer und Kindern schicken? Ja. Ich hab kein Problem damit.

Nein. Auf keine Fall!

Eigentlich nein, aber ich habe keine andere Aufsichtsmöglichkeit. Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Quelle: bmbwf.gv.at