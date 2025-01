An diesem Tag wird euer Klimabonus überwiesen!

Im Februar 2025 erhalten zahlreiche Österreicher eine finanzielle Unterstützung in Form des Klimabonus. Das Klimaministerium hat angekündigt, dass insgesamt 96 Millionen Euro an 502.975 Anspruchsberechtigte ausgezahlt werden. Diese Zahlung betrifft jene Personen, die zwischen Juli und Dezember 2024 ihren Anspruch geltend gemacht haben.

Die Zahlungen, die am 6. Februar auf die Konten überwiesen werden, umfassen insgesamt 405.068 Buchungen. Der Klimabonus beträgt bis zu 290 Euro, abhängig von der öffentlichen Verkehrsanbindung der jeweiligen Region. In gut angebundenen Stadtteilen Wiens beträgt der Bonus 145 Euro, während Bewohner entfernterer Gemeinden bis zu 290 Euro erhalten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten jeweils die Hälfte des Betrags.

Es sei darauf hingewiesen, dass diejenigen, die ihren Klimabonus bereits im Herbst 2024 erhalten haben, diesen Zuschuss nicht ein weiteres Mal ausgezahlt bekommen. Für Personen, deren aktuelle Kontodaten fehlen, erfolgt die Zustellung ab dem 12. März 2025 per Post in Form von Gutscheinen. Diese können in „bank99“-Filialen in Bargeld umgetauscht oder in diversen Annahmestellen eingelöst werden. Wenn die Briefe nicht abgeholt werden, verbleiben sie drei Wochen lang bei der Post.

Anspruchsberechtigung und Ausnahmen

Der Klimabonus steht all jenen zu, die im zweiten Halbjahr 2024 anspruchsberechtigt wurden, einschließlich Personen, die ihren Hauptwohnsitz innerhalb Österreichs in der ersten Jahreshälfte gewechselt haben. Auch Neugeborene und ehemalige Häftlinge, die nach ihrer Entlassung 183 Tage im Land gemeldet waren, sind anspruchsberechtigt. Insassen von Strafanstalten hingegen haben keinen Anspruch.

Die Zukunft des Klimabonus ist ungewiss, da eine Fortsetzung dieser finanziellen Unterstützung ab Herbst 2025 möglicherweise von der neuen Regierung eingestellt wird. Weitere detaillierte Informationen zur Beantragung und Abholung des Klimabonus werden vom Ministerium bereitgestellt.