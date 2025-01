Kroatien stürmt ins Finale: Wann und wo ihr es nicht verpassen dürft!

In einer beeindruckenden Vorstellung besiegte die kroatische Handballmannschaft das favorisierte Team Frankreichs und schaffte es erneut ins Finale eines großen Turniers. Diese entscheidende Partie fand in der beeindruckenden Arena von Zagreb statt.

Das letzte Mal, dass Kroatien im Finale einer großen Meisterschaft stand, war 2020 bei der Europameisterschaft in Stockholm, wo sie gegen Spanien unterlagen. Dies ist Kroatiens erster Weltmeisterschaftsfinaleinzug seit 16 Jahren.

Dieses Jahr wird das Handball-Weltmeisterschaftsturnier gemeinsam von Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgerichtet. Das Finale wird in Oslo stattfinden, was die internationale Zusammenarbeit in diesem Sport betont. Kroatien wird am Samstag um 18 Uhr gegen den Sieger des Spiels zwischen Dänemark und Portugal antreten. Dieses Spiel wird ebenfalls in Oslo ausgetragen und beginnt am Freitag um 20:30 Uhr. Das Spiel um den dritten Platz ist für Sonntag um 15 Uhr angesetzt.

Die Unity Arena in der norwegischen Hauptstadt Oslo hat eine Kapazität von 15.000 Zuschauern, und es wird erwartet, dass viele kroatische Fans ihre Mannschaft lautstark unterstützen. RTL Hrvatska überträgt das Finale live, was für eine große Reichweite und Begeisterung sorgen dürfte.

Glanzvolle Vergangenheit

Die kroatische Nationalmannschaft ist bekannt für ihre bedeutenden Erfolge. Ihr einziger Weltmeistertitel wurde 2003 in Portugal unter der Führung von Trainer Lino Cervar errungen. Weitere bemerkenswerte Leistungen umfassen Silbermedaillen bei der Weltmeisterschaft 1995 in Island, 2005 in Tunesien und 2009 im eigenen Land. Zusätzlich gewann Kroatien 2013 die Bronzemedaille in Spanien.

Auch bei den Olympischen Spielen konnte das kroatische Team Erfolge verbuchen, als es 1996 in Atlanta und 2004 in Athen Gold gewann. Ein kontinentaler Titel fehlt ihnen allerdings noch: der Europameisterschaftssieg.