Anschläge auf Taylor-Swift-Konzert geplant – Zwei Festnahmen

In einer aufsehenerregenden Polizeiaktion südlich von Wien wurden zwei Personen unter Terrorverdacht festgenommen. Ziel der mutmaßlichen Anschläge waren die bevorstehenden Konzerte von US-Popstar Taylor Swift in der österreichischen Hauptstadt.

Festnahme eines 19-jährigen Verdächtigen

Bei einem Einsatz am Morgen wurde ein 19-jähriger Österreicher in Ternitz, etwa 75 Kilometer südwestlich von Wien, festgenommen. Laut „Krone“ handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln. In seiner Wohnung wurden chemische Substanzen gefunden, die möglicherweise zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sind. Chemische Substanzen seien sichergestellt worden und würden „derzeit ausgewertet“. Aufgrund der potenziellen Gefahr räumte die Polizei vorsichtshalber mehrere Häuser sowie einen Teil eines Seniorenheims in der Umgebung.

Extremistische Radikalisierung im Internet

Nach Angaben von Franz Ruf hatte sich der junge Mann in den letzten Wochen online radikalisiert und sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verschrieben: „Wir wissen auch, dass er den Treueschwur auf den IS abgelegt hat. Er hat das vor wenigen Wochen getan“. Dieser Punkt unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch Online-Radikalisierung und die Bedeutung von Überwachung potenziell gefährlicher Aktivitäten im Internet.

Zweite Festnahme in Wien

Im weiteren Verlauf des Tages nahm die Polizei eine zweite Person in der Hauptstadt fest. Über die zweite Festnahme wurden keine detaillierten Informationen bekannt gegeben, jedoch unterstreicht dies die umfassenden Ermittlungen der österreichischen Sicherheitsbehörden. Die für Donnerstag und Freitag geplanten Konzerte von Taylor Swift waren Ziel der Anschläge wie Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium, am Mittwoch bestätigte: „Der mutmaßliche Täter hatte den Fokus auf die Taylor-Swift-Konzerte. Vorbereitungshandlungen wurden festgestellt.“

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Angesichts der aktuellen Ereignisse kündigte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl verstärkte Sicherheitskontrollen bei den Taylor-Swift-Konzerten an. Diese umfassen umfassende Durchsuchungen und eine erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften, um die Sicherheit der Konzertbesucher zu gewährleisten.