Anzeigenhauptmeister gesteht alles – und macht Schluss (VIDEO)

Vor einem Jahr erregte der damals 19-jährige Niclas Matthei erstmals mediale Aufmerksamkeit. Als selbst ernannter Kontrolleur der Straßenverkehrsordnung ahndete er rigoros jede Art von Falschparken.

Kein Verstoß schien ihm zu klein – selbst Parken nur zwei Zentimeter über der Linie meldete er unverzüglich der Polizei.

Vom Internet-Star zur umstrittenen Figur

Mit seiner ungewöhnlichen Methode wurde Matthei rasch zu einer Internet-Sensation. Mit Helm und Warnweste ausgestattet, avancierte er zur Attraktion in der Clubszene, speziell bei der jungen Generation. Doch der anfängliche Ruhm wandelte sich allmählich in Kritik um. Nicht mehr nur seine disziplinierte Vorgehensweise sorgte für Diskussionen, sondern insbesondere seine politische Ausrichtung. Mattheis offene Unterstützung für die AfD und seine Aktivitäten in der Wahlwerbung stießen bei vielen auf Ablehnung.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video kündigte Matthei an, dass er seinen kontroversen Weg verlassen wolle. Nach eigener Aussage verfolgte er das Ziel, in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen: „Mein Ziel war von Anfang an, möglichst viel Geld zu verdienen. Meine grobe Leitlinie war dabei, für ungefähr ein Jahr jeden Scheiß mitzunehmen, mit dem ich Geld verdienen konnte.“ Er behauptet, inzwischen Millionär geworden zu sein, und blickt ohne Bedauern auf seine Aktionen zurück: „Abschließend lässt sich dazu nur noch sagen, gelohnt hat es sich definitiv und ich habe es nie bereut. Den Blutdruck der Bevölkerung in die Höhe zu treiben, hat mir auch sehr Spaß gemacht!“

Ob Matthei tatsächlich endgültig auf seine öffentliche Rolle verzichtet und die Warnweste für immer ablegt, bleibt abzuwarten. Seine Begeisterung für Anzeigen ist damit jedoch nicht völlig verflogen. Er stellt klar, dass er weiterhin Falschparker und Verkehrssünder melden wird – allerdings ohne den Einsatz einer Kamera.