Arbeiten mit Behinderung: Über die Rechte von Betroffenen

Das Drama Der Revisor von Nikolai Wassiljewitsch Gogol zählt zu den bekanntesten und besten Gesellschaftskomödien. Das Stück macht sich über den gesellschaftlichen Zustand und die menschliche Natur lustig, deren Vorlage im Alltag eines zaristischen Russlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu finden ist. Die gesamte Konzeption dieser Komödie ist in einer Aussage Gogols enthalten: „In ‚Der Revisor‘ wollte ich all das Grässliche Russlands, was ich zu jener Zeit finden konnte zusammenführen und verhöhnen, all die Ungerechtigkeiten die an den Orten und zu den Zeiten stattfinden, wenn vom Menschen die größte Rechtschaffenheit erwartet wird.“