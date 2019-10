Aufregung um Literaturnobelpreis für Milošević-Sympathisant, Peter Handke!

Dem österreichischen Schriftsteller Peter Handke wurde der Nobelpreis für Literatur verliehen, was nun Kritiker aufschreien lässt, denn Handke wird eine Verharmlosung von serbischen Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Die Verleihung des Literaturnobelpreises an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke spaltet den Balkan. Vor allem der Kosovo und Bosnien-Herzegowina zeigen sich verärgert, Serbiens Kulturminister, Vladan Vukosavljević ist jedoch der Meinung, dass Handke den Preis schon längst hätte bekommen sollen.

Dagegen sprachen sich nun aber einige Politiker, wie der ehemalige kosovarische Außenminister Petrit Selimi, aus, der die Nobelpreis-Akademie sarkastisch via Twitter fragte, ob man Handkes Rede, die er beim Begräbnis des serbischen Ex-Präsidenten Milošević gehalten hatte, berücksichtigte, als man beschloss, „diesem Genozid-Leugner“ den Nobelpreis zu verleihen.

Handke ist öffentlich als “ Milošević -Freund“ bekannt und machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, Sympathien für die Haltung Serbiens beim Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien zu hegen.

Milošević wurde im Zusammenhang mit dem Kosovokrieg 1999 als erstes Staatsoberhaupt noch während seiner Amtsausübung von einem Kriegsverbrechertribunal wegen Völkermordes angeklagt. Später wurde die Anklage auch auf die Jugoslawienkriege 1991–1995 ausgedehnt.

SCANDALOUS! #Nobel committee decides to award Peter Handke – a man who glorified Milosevic aka “The Butcher of The Balkans” & supported his genocidal regime – this year’s prize in litterature.

There is nothing nobel about this!

This is a is a preposterous & shameful decision pic.twitter.com/BirMYS9qgP

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) 10. Oktober 2019