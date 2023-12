Aus Wien auf den Balkan: Erstmals serbischer Botschafter für Montenegro ernannt

Nebojsa Rodic, der aktuelle Botschafter von Serbien in Wien und ehemalige Verteidigungsminister, wurde vom serbischen Präsidenten zum neuen Botschafter in Montenegro ernannt. Diese Ernennung unterstreicht seine langjährige Karriere in der serbischen Politik und Diplomatie.

Nebojsa Rodic, ein erfahrener Diplomat und Politiker, wurde per Dekret des Präsidenten von Serbien, Vucic, zum Botschafter in Montenegro ernannt. Die Ernennung wurde im Amtsblatt der Republik Serbien veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft, wie die Nachrichtenagentur Srna berichtet.

Politische Laufbahn

Rodic, geboren 1953 in Sabac, hat eine beeindruckende politische Laufbahn hinter sich. Er diente als Verteidigungsminister von Serbien in der Regierung von Ivica Dacic und ist derzeit Botschafter von Serbien in Wien. Von 2014 bis 2018 war er Botschafter in Aserbaidschan.

Seit dem Jahr 2000 trägt Rodic den Titel eines Botschafters und ist ständig im Außenministerium von Serbien beschäftigt. Er hat auch als Assistent des Ministers für Information und dann als Staatssekretär gearbeitet.

Die Ernennung von Rodic zum Botschafter in Montenegro unterstreicht seine wichtige Rolle in der serbischen Politik und Diplomatie. Es bleibt abzuwarten, wie er seine Erfahrung und sein Fachwissen in seiner neuen Position einsetzen wird, um die Beziehungen zwischen Serbien und Montenegro zu stärken.