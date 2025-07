Auto rast in Menschenmenge: 31 Verletzte – sieben in Lebensgefahr (VIDEO)

Nächtliches Chaos in East Hollywood: Ein Auto kracht in einen Taco-Stand und erfasst Clubbesucher. Die Hintergründe des Vorfalls mit 31 Verletzten bleiben rätselhaft.

Auto rast in Menschenmenge

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in East Hollywood ein schwerer Unfall, bei dem mindestens 31 Menschen verletzt wurden, nachdem ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast war. Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr morgens Ortszeit am Santa Monica Boulevard.

Adam Van Gerpen, Hauptmann der Los Angeles Feuerwehr, berichtete, dass insgesamt „etwa 31 Patienten“ versorgt werden mussten. Die meisten Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sieben Personen befinden sich in kritischem Zustand, sechs weitere werden als schwerverletzt eingestuft. 19 Personen erlitten leichtere Verletzungen.

Gegenüber dem Nachrichtensender AXN erklärte der Feuerwehrhauptmann, dass der Wagen zunächst einen Taco-Stand rammte und anschließend in eine Menschengruppe vor einem Nachtclub prallte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer „das Bewusstsein verloren“ – die genauen Umstände sind jedoch noch unklar. Bemerkenswert ist, dass einer der Fahrzeuginsassen offenbar eine Schussverletzung aufwies.

Ungeklärte Hintergründe

Nicht bestätigte Augenzeugenberichte deuten auf eine mögliche Schießerei vor dem Unfall hin. Die Polizei erhielt einen Notruf wegen Schüssen während einer Auseinandersetzung mit etwa 15 Beteiligten. Festnahmen gab es bislang keine. Nach aktuellen Informationen haben die Behörden bis zum Samstagvormittag keine offiziellen Angaben zu einer möglichen Verbindung zwischen der gemeldeten Schießerei und dem Unfall gemacht. Auch die Berichte über eine Schussverletzung eines Fahrzeuginsassen wurden von offizieller Seite bisher nicht bestätigt.

Erschütternde Aufnahmen vom Unfallort zeigen Menschen, die auf der Straße liegen, sowie ein schwer beschädigtes graues Fahrzeug auf dem Gehsteig vor dem Club „The Vermont Hollywood“. In Videos ist zu sehen, wie Passanten den Verletzten erste Hilfe leisten, während andere fassungslos das Geschehen beobachten.

Über die Straße verstreute Trümmerteile zeugen von der Wucht des Aufpralls. Sanitäter eilten den Verletzten zu Hilfe, während rote Blaulichter den nächtlichen Himmel erhellten. Eine große Anzahl von Einsatzfahrzeugen war vor Ort. Während der chaotischen Szenen versammelten sich Schaulustige an einer nahegelegenen Tankstelle.

Großeinsatz vor Ort

Die Feuerwehr teilte mit: „Die LAFD (Los Angeles Fire Department) koordiniert derzeit die Triage und den Transport der Patienten.“ Laut offiziellen Angaben waren 124 Feuerwehrleute am Einsatzort nahe des Santa Monica Boulevards in East Hollywood im Einsatz.

Gegen 2:04 Uhr forderte die Polizei laut der Plattform Citizen.com Verstärkung an, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Beamten leiteten den Verkehr um die Kreuzung Santa Monica Boulevard und Vermont Avenue um und sperrten den Bereich großräumig ab.

📍 Ort des Geschehens

Bilder vom Unfallort dokumentieren ein stark demoliertes graues Fahrzeug auf dem Gehsteig sowie mehrere am Boden liegende Personen, die medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei die Behörden noch keine Einschätzung abgegeben haben, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handeln könnte.