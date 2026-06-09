Autobahnverbindung zwischen Belgrad und Banja Luka nimmt Gestalt an!

Milliarden-Investitionen, chinesische Partner, strategische Korridore: Im Westbalkan rollt eine Autobahnoffensive an, die die Region neu vernetzen soll.

Bereits am kommenden Freitag fällt der Startschuss für eines der ambitioniertesten Infrastrukturvorhaben im Westbalkan: In der Republika Srpska (bosnisch-serbische Teilrepublik) beginnen die Bauarbeiten an einem 17 Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Bijeljina und Brcko – einem Schlüsselsegment der künftigen Verbindungsachse zwischen Belgrad, Banja Luka und Sarajevo.

Radovan Viskovic, geschäftsführender Direktor der Autobahnen der Republika Srpska, unterstrich die Dynamik des laufenden Ausbauprogramms: „Was Autobahnen betrifft, sind wir in einen beeindruckenden Investitionszyklus eingetreten. Wir befinden uns in der Realisierungsphase von weiteren 112 Kilometern Autobahn. Dazu kommen Schnellstraßen, Projektdokumentation von Trebinje Richtung Gacko und weiter nach Visegrad, der 40 Kilometer lange Abschnitt Prijedor–Banja Luka, die Umfahrung Banja Lukas sowie die Autobahn Richtung Mrkonjic Grad“, erklärte er im Morgenprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders RTRS.

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Chinas Rolle

Wie das Portal BiznisInfo.ba berichtet, wurde Ende Dezember ein Infrastrukturvertrag mit dem chinesischen Unternehmen China Overseas besiegelt, der den Bau des Abschnitts Bijeljina–Brcko mit einem Gesamtvolumen von 274 Millionen Konvertible Mark – ohne Mehrwertsteuer – umfasst. Unterzeichnet wurde der Vertrag mit Firmendirektor Li Gang. Es ist bereits das sechste große Infrastrukturprojekt, das chinesische Unternehmen in der Republika Srpska realisieren, womit China zu einem der bedeutendsten Partner beim Autobahnausbau in dieser Entität avanciert ist.

Ebenfalls im Dezember wurde ein Finanzierungsvertrag für den benachbarten Abschnitt von Vukosavlje nach Brcko abgeschlossen, dessen Volumen rund 650 Millionen Konvertible Mark beträgt. Zusammen erreichen die beiden Verträge damit ein Gesamtvolumen von annähernd einer Milliarde Konvertible Mark. Das Projekt sieht laut früheren Angaben zwei Fahrspuren mit Mittelstreifen vor, eine Mautstellen-Schleife im Bereich des Distrikts Brcko sowie eine weitere Schleife im Dorf Ljeljenča bei Bijeljina als Anschluss an die Schnellstraße Bijeljina–Sokolac.

Strategische Trasse

Entlang der künftigen Trasse, die Banja Luka und Belgrad miteinander verbinden soll, befinden sich derzeit drei zentrale Abschnitte im Norden der Republika Srpska in unterschiedlichen Realisierungsstadien: Der 31,5 Kilometer lange Abschnitt Vukosavlje–Brcko steht kurz vor dem Baubeginn, der 17 Kilometer lange Abschnitt Brcko–Bijeljina startet am Freitag, und der 20 Kilometer lange Abschnitt Raca–Bijeljina befindet sich bereits in einer fortgeschrittenen Bauphase. Auf serbischer Seite entsteht parallel dazu der Abschnitt Kuzmin–Raca, womit die durchgehende Autobahnverbindung zwischen Belgrad und Banja Luka schrittweise Gestalt annimmt.

Viskovic bezeichnete die Verbindung der Städte Belgrad, Bijeljina, Brcko, Banja Luka und Prijedor durch ein modernes Autobahnnetz als strategisches Ziel der Republika Srpska. Darüber hinaus verwies er auf den Adriatisch-Ionischen Korridor, die sogenannte Ionische Transversale, die Italien und Griechenland verbinden und teilweise durch die Republika Srpska führen soll. „Ein Teil der Trasse wird über Trebinje verlaufen. Sobald wir die endgültige Streckenführung festgelegt haben, beginnen wir mit der Parzellierung und der Vorbereitung der Begleitdokumentation, um so rasch wie möglich in den Bau einsteigen zu können“, so Viskovic.

Mit Blick auf die kommenden Jahre zeigte sich der Direktor optimistisch: „Neue Autobahnkilometer sind Priorität. Wenn wir die Vollendung der Autobahnen der Republika Srpska feiern, möchte ich, dass wir zu den bestehenden 111 Kilometern neue Autobahnkilometer hinzufügen.“