Frankreich brennt: 60.000 auf der Straße nach Kindesmord

Ein Tod, der hätte verhindert werden können – und ein Staat, der sich nun vor Gericht verantworten soll.

Der Tod der elfjährigen Lyhanna in Frankreich zieht zunehmend juristische Kreise. Das Mädchen war sechs Tage nach seinem Verschwinden tot in einem Getreidesilo entdeckt worden. Der Tatverdächtige Jérôme B., der sich in Untersuchungshaft befindet, war in der Vergangenheit mehrfach wegen Missbrauchs angezeigt worden – in einem Fall wurde das Verfahren eingestellt, in einem anderen wurde er nie befragt.

Am Montag wurde auch sein Bruder festgenommen; ihm werden Vergewaltigung von Minderjährigen, Freiheitsentzug sowie Morddrohungen zur Last gelegt. Die offenkundigen Versäumnisse der Justiz haben in Frankreich breite Empörung ausgelöst – selbst Präsident Emmanuel Macron räumte ein, dass im französischen Rechtssystem strukturelle Missstände bestehen.

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Proteste & Kritik

Allein am Montagabend gingen laut Innenministerium rund 60.400 Menschen landesweit auf die Straße, um gegen den schleppenden Umgang mit Fällen von Kindesmissbrauch zu protestieren. Vor dem Justizministerium in Paris versammelten sich knapp 3.000 Menschen zu einer nicht genehmigten Kundgebung.

Aus den Reihen der Justiz selbst häufen sich kritische Wortmeldungen: Beklagt werden Personalmangel und eine Flut an ministeriellen Vorgaben, die eine klare Prioritätensetzung erschweren. Staatsanwalt Arnaud Faugère aus Béziers unterstrich, wie schwierig es unter diesen Bedingungen sei, das Wesentliche vom Nachrangigen zu trennen. Erschwerend komme hinzu, dass die IT-Systeme von Polizei und Justiz nach wie vor unzureichend miteinander vernetzt seien.

Klage gegen Staat

Die Mutter eines gleichaltrigen Mädchens, das bereits im Vorjahr mutmaßlich von demselben Verdächtigen missbraucht worden sein soll, beabsichtigt nun, Klage gegen den Staat und Justizminister Gérald Darmanin einzubringen. Sie wirft den Behörden grobe Fahrlässigkeit vor und ist überzeugt, dass Lyhannas Tod hätte verhindert werden können. „Der Tod von Lyhanna hätte verhindert werden können, wenn die Justiz sich mit unserem Fall beschäftigt und ihre Arbeit gemacht hätte“, erklärte die Mutter gegenüber dem Sender RTL.

Auch Familienanwalt Pierre Debuisson kündigte rechtliche Schritte an. Die Mutter hatte bereits im August 2025 Anzeige gegen Jérôme B. erstattet und ihm vorgeworfen, ihre Tochter Rose zwischen September 2024 und Mai 2025 wiederholt missbraucht zu haben. Obwohl das Mädchen ärztlich und psychologisch untersucht worden war, wurde der Verdächtige nie befragt – die Ermittlungsunterlagen waren monatelang zwischen verschiedenen Behörden weitergereicht worden, ohne dass konkrete Schritte folgten.

Justizminister Darmanin wies jede persönliche Verantwortung von sich und verwies stattdessen auf strukturelle Defizite innerhalb des Justizsystems. Die Staatsanwaltschaft habe seine Anweisungen nicht umgesetzt; zudem stehe es ihm nicht zu, in laufende Verfahren einzugreifen.