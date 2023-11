Autofahrer erschießt zwei Klimaaktivisten bei Demo (Bildgalerie)

Achtung! Grafische Darstellung!

Nicht nur in Österreich und Deutschland gibt es die Klimakleber! Denn die Klimaproteste, die bereits seit Wochen Panama in Atem halten, haben nun eine tragische Wendung genommen. Ein pensionierter Anwalt aus den USA hat während einer Straßenblockade zwei Demonstranten erschossen.

Die Protestbewegung in Panama hat ihre Wurzeln in einem umstrittenen Vertrag, den die Regierung des Landes mit dem kanadischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals abgeschlossen hat. Dieser räumt dem Unternehmen ein 20-jähriges Schürfrecht mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 20 Jahre ein. Im Gegenzug soll die panamaische Regierung jährliche Einnahmen in Höhe von 375 Millionen Dollar erhalten. Die Regierung behauptet, der neue Vertrag biete bessere Bedingungen als der vorherige, doch viele Bürger und Gewerkschaften sehen das anders.

Straßensperren

Die Bauarbeiter- und Lehrergewerkschaften haben angekündigt, die Proteste fortzusetzen. Und das, bis der Vertrag mit First Quantum annulliert wird. Die Aktionen haben bereits erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben in Panama. Wirtschaftsverbände berichten von täglichen Verlusten von bis zu 80 Millionen Dollar durch die Straßensperren. Schulen blieben landesweit über eine Woche lang geschlossen, und mehr als 150.000 Arzttermine konnten nicht wahrgenommen werden.

Anwalt erschießt Klimaaktivsten

Inmitten dieser angespannten Lage kam es nun zu einem dramatischen Zwischenfall. Kenneth Darlington, ein 77-jähriger pensionierter Anwalt aus den USA, eröffnete während einer Straßenblockade auf dem Pan-American Highway das Feuer auf zwei Lehrer, die an den Protesten teilnahmen. Ein Video des Vorfalls wurde ins Netz gestellt. Darlington soll beim Aussteigen aus seinem Wagen noch gerufen haben: „Das endet heute“. Beamten haben den pensionierte Anwalt am Mittwoch nach einer kurzen Anhörung in U-Haft genommen. Er wird wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

Dieser tragische Vorfall hat die ohnehin schon angespannte Situation in Panama weiter verschärft. Die Behörden haben dazu aufgerufen, die Proteste zu beenden, doch es ist unklar, ob dieser Aufruf Gehör finden wird. Die Zukunft Panamas und die Auswirkungen des Vertrags mit First Quantum Minerals bleiben ungewiss.