Großer Fan: Wiener Schüler hält Referat über diesen Balkan-Sänger

Schule/Bendagasse: Die Klasse aus dem 23. Wiener Bezirk tauchte vor der Weihnachtszeit tief in die Musikwelt ein. Jeder Schüler suchte sich seinen Lieblingssänger oder seine Lieblingsband aus und stellte ihn beziehungsweise sie in einem Referat vor.



Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen! Am Ende waren sich die Schüler einig, dass es schön war sich mit einem Lieblingsinterpreten zu befassen und so viel über verschiedenste Musiker zu erfahren. Sie versuchten alle Informationen über den Star auf das Plakat einzubauen. Es musste auch Bildmaterial (drucken, kleben, zeichnen) mit dabei sein. Das Plakat sollte schön und informativ gestaltet sein. Während die Mehrheit der Schüler über US-Sänger wie Chris Brown oder Selena Gomez ein Referat hielten, hat ein Schüler den berühmten serbischen Sänger Mile Kitic genommen.

(FOTO: zVg.)

Danach wurden die Plakate im Flur auf eine Pinnwand befestigt. Am meisten sticht das Mile Kitic-Plakat heraus. Der Schüler schrieb über seine Karriere und die Zusammenarbeit mit der Band “Juzni vetar” („Südwind“), die 1984 begann. Starke Leistung, hoffentlich hat er eine Eins ergattert!