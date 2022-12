Kroatische Wirtschaftskammer eröffnet Büro in Wien

In der österreichischen Hauptstadt wurde eine Repräsentanz der Kroatischen Wirtschaftskammer (HGK) eröffnet. Damit habe Kroatien in gewisser Weise seinen Platz gefunden, wo es seit jeher hingehört, nämlich im Kreis der europäischen Länder, die durch jahrhundertealte kulturelle, politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit miteinander verbunden sind, so der Präsident der Kroatischen Wirtschaftskammer Luka Burilovic.

„Ich bin davon überzeugt, dass die Eröffnung der Repräsentanz der Kroatischen Wirtschaftskammer in Österreich zusätzlichen Wind in die Segel für die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern in der Wirtschaft und anderen Bereichen bedeutet“, sagte Burilovic bei der Eröffnung der Repräsentanz der Kroatischen Wirtschaftskammer in Österreich, die in den gemeinsamen Räumlichkeiten mit der Vertretung der Kroatischen Tourismuszentrale (HTZ) tätig sein wird.

Burilovic betonte, dass es für den unternehmerischen Erfolg in der heutigen Zeit absolut unerlässlich sei, an ausländischen Märkten präsent zu sein, und hierbei leiste die Kroatische Wirtschaftskammer Unterstützung.

Nach offiziellen Angaben ist Österreich der sechstgrößte Exportmarkt und der fünftwichtigste Außenhandelspartner Kroatiens. Kroatiens Beitritt zur Eurozone und dem Schengen-Raum werde die Wirtschaftsbeziehungen mit der EU und Österreich weiter vertiefen.

Kroatien werde dadurch nicht nur noch attraktiver für Investitionen, sondern auch sein Exportpotenzial steigern können. Laut einer Analyse der Kroatischen Wirtschaftskammer sind elektrische Anlagen und Anlagenteile sowie pharmazeutische Produkte die vielversprechendsten Güter zur Stärkung der kroatischen Exporte nach Österreich im Industriesektor, und auch im Dienstleistungssektor bestehen Perspektiven für Exporte. Allein im ersten Halbjahr 2022 wurde mit Dienstleistungen ein Umsatz von fast 530 Millionen Euro erwirtschaftet.

„Obwohl wir alle Teil des EU-Binnenmarktes sind, wird der Austausch oft durch bürokratische und administrative Hürden gebremst. Zuverlässige Partner, Informationen und Vertriebswege zu finden, ist keine leichte Aufgabe, insbesondere für Unternehmen, die gerade wachsen und daher über begrenzte Budgets verfügen. Genau das ist die Aufgabe der Repräsentanz, den Zugang zu Informationen zu erleichtern, unsere Mitglieder gegenüber relevanten Interessengruppen in Österreich zu vertreten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen“, sagte die Leiterin der neu eröffneten Repräsentanz, Daniela Reinisch.

„Nach der Eröffnung des ersten gemeinsamen Büros der Kroatischen Wirtschaftskammer und der Kroatischen Tourismuszentrale in China gab es deutliche Signale vom Markt, dass eine gemeinsame Vertretung auch auf den europäischen Märkten notwendig ist. Mit der Eröffnung der Repräsentanz in Österreich zeigen wir, wie wichtig der österreichische Markt für die kroatische Wirtschaft insgesamt und insbesondere für den Tourismus ist, da Österreicher neben Deutschen und Slowenen unsere zahlreichsten und treuesten Gäste sind. Ich glaube, dass die gemeinsame Präsenz der Kroatischen Tourismuszentrale und der Kroatischen Wirtschaftskammer in Wien die Position unseres Landes auf dem österreichischen Markt weiter stärken wird, und ich glaube, dass die Zahl der Gäste aus Österreich in den kommenden Jahren weiter steigen wird, vor allem in der Vor- und Nachsaison“, sagte der Direktor der Kroatischen Tourismuszentrale Kristjan Stanicic.