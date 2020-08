Baba Joka: „Ich war 17 Mal verheiratet, jetzt reicht’s“

Im Dorf Mašići unweit von Gradiška (Bosnien-Herzegowina) lebt die 72-jährige Joka Kutlača, die unglaubliche 17 Ehen hinter sich hat.

Das erste Mal gab sie einem Mann im Alter von 23 Jahren das Ja-Wort. Sie dachte, dass er die Liebe ihres Lebens sei und sie gemeinsam alt werden. Allerdings war ihr erster Ehemann nur einer von vielen, wie sich später herausstellte.

Insgesamt trat die 72-Jährige unglaubliche 17 Mal vor den Traualtar: „Seit dem Krieg bin ich Witwe und ich möchte nicht mehr heiraten. Es reicht!“

„Die meisten waren Säufer, so wie ich“

Die Dame aus Bosnien hat jedoch für all ihre 17 Ex-Männer zumindest neutrale Worte über. „Ich kann wirklich nicht sagen, dass alle 17 Männer schlecht waren und ich gut. Die meisten waren jedoch Säufer, so wie ich. Auch ich habe viel getrunken, auf Tischen getanzt und mich mit anderen geschlagen“, fügte sie hinzu.

Dennoch hat sich Joka ihr leben als junges Mädchen ganz anders vorgestellt. Nicht sei so gekommen, wie sie sich es in jungen Jahren erträumt habe. „Ich bin alleine, ohne Kinder, in einem verlassenen Dorf“.