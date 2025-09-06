Baby ausgesetzt: Polizei jagt Paar nach verstörendem Vorfall in Favoriten

Mitten im Wienerberggelände wurde ein Säugling zurückgelassen. Zuvor beobachteten Zeugen, wie eine Frau grob mit dem Kind umging und es ins Wasser trug.

Ein Säugling wurde am Donnerstagabend im Wienerberggelände in Wien-Favoriten von Unbekannten zurückgelassen und musste von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Untersuchung des etwa elf Monate alten Buben konnten glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. Die Kinder- und Jugendhilfe Wien (MA 11) hat die Obsorge für das Kind übernommen und wird es in eine Krisenpflegefamilie geben.

📍 Ort des Geschehens

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen und Fahndungsfotos eines unbekannten Mannes veröffentlicht. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 zu melden, wobei Anonymität zugesichert wird.

Auffälliges Verhalten

Gegen 19 Uhr beobachteten mehrere Zeugen eine Frau, die sich im Umgang mit dem Kleinkind auffällig verhielt. Sie trug den Säugling mehrmals am Arm ins Wasser und ging dabei grob mit ihm um. Beim Verlassen des Teichbereichs kam es zu einem Sturz, bei dem die Frau mit dem Kind am Arm zu Boden fiel. Als Passanten die Unbekannte auf ihr Verhalten ansprachen, entfernte sie sich mit dem Säugling vom Ort des Geschehens.

Polizeiliche Fahndung

Wenig später erschien ein ebenfalls nicht identifizierter Mann, der das Kind an sich nahm, in einen Kinderwagen setzte und sich in unbekannte Richtung entfernte. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht nun nach Hinweisen, die zur Identifizierung der beiden unbekannten Personen führen könnten.

