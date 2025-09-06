Attacke am Reumannplatz: Männer-Duo prügelte 35-Jährigen bewusstlos

Ein 35-jähriger Mann wurde am 19. August bewusstlos mit schweren Kopfverletzungen am Reumannplatz in Wien-Favoriten entdeckt. Die Berufsrettung Wien brachte ihn umgehend in kritischem Zustand ins nächstgelegene Krankenhaus, wo er sich nach wie vor in stationärer Behandlung befindet.

📍 Ort des Geschehens

Da anfangs sowohl ein Sturz als auch ein Gewaltdelikt als Ursache in Frage kamen, leitete das Landeskriminalamt Wien sofort Ermittlungen ein. Mittlerweile konnten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zwei österreichische Tatverdächtige im Alter von 33 und 36 Jahren festgenommen werden.

Gewaltsame Auseinandersetzung

Den Ermittlungen zufolge war es zwischen den drei Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 35-Jährige körperlich attackiert wurde. Während der 33-jährige Verdächtige die Vorwürfe teilweise einräumte, bestritt der 36-Jährige jegliche Beteiligung.

Beide Männer wurden inzwischen in eine Justizanstalt überstellt.

Waffenverbotszone betroffen

Der Tatort am Reumannplatz ist als sogenannte Waffenverbotszone ausgewiesen. In den vergangenen Wochen kam es in diesem Bereich bereits mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, darunter auch zu einer Messerattacke, bei der ein Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei führt in dieser Zone regelmäßig verstärkte Kontrollen durch.