Marko Purisic, bekannt unter dem Künstlernamen Baby Lasagna, erfährt eine außergewöhnliche Anerkennung für seine herausragende Leistung beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Die kroatische Regierung beschloss, ihm eine beachtliche Summe von 50.000 Euro zuzusprechen. Diese Entscheidung spiegelt nicht nur den nationalen Stolz auf seinen Erfolg wider, sondern unterstreicht auch den bedeutenden Beitrag, den sein künstlerisches Schaffen zur Förderung Kroatiens auf internationaler Ebene leistet.

Anerkennung durch die Regierung

Premierminister Andrej Plenkovic verkündete die Entscheidung während einer Regierungssitzung, wobei er die außergewöhnliche Promotion, die Purisic durch seine Musik und sein Aussehen für Kroatien erlangt hat, lobend hervorhob. „Sein atemberaubender Erfolg beim Eurovision Song Contest, insbesondere die enorme positive Aufmerksamkeit, die sein Lied, er selbst und sein hervorragendes Ergebnis Kroatien und seiner internationalen Präsenz gebracht haben, hat die Regierung dazu veranlasst, ihm diese Geldsumme zukommen zu lassen,“ erklärte Plenkovic.

Historischer Erfolg

Plenkovićc nahm auch Bezug auf Purisics spektakulären Auftritt in Schweden, wo er die höchste Punktzahl vom Publikum erhielt und den zweiten Platz belegte. Dieser Erfolg, der größte eines kroatischen Teilnehmers seit dem Bestehen des unabhängigen Kroatiens, wurde als Meilenstein gewürdigt. „Dieser Erfolg ist seit dem Eurovision-Gewinn der Gruppe Riva im Jahr 1989 beispiellos. Es ist ein bemerkenswerter Erfolg und ein außergewöhnliches Ergebnis,“ kommentierte der Premierminister.

Die Begrüßung und Feierlichkeiten in Zagreb und Umag für den Künstler und sein Team wurden ebenfalls erwähnt, wobei Plenkovic seine Wünsche für Purisics zukünftige Karriere ausdrückte.

Ein Projekt von nationaler Bedeutung

Die Regierungsentscheidung zeigte sich beeindruckt vom Projekt Baby Lasagna, das als hervorragendes Beispiel für kreativ gestaltete Musik, die ethnische Motive und Elemente der traditionellen Volkskultur einbezieht, beschrieben wurde. Das Projekt hebt das Landleben und die Entscheidungsfindung junger Menschen bezüglich des Lebens in großen Städten hervor.

Ein selbstloser Akt

Überraschend verkündete Baby Lasagna in einer Nachricht auf seinem Instagram-Account, dass er die finanzielle Anerkennung nicht für sich selbst annehmen möchte. Stattdessen bat der Künstler die Regierung und Premierminister Plenkovic, das Preisgeld in seinem Namen zu spenden. „Es gibt viele andere Individuen und Organisationen, für die diese Summe wesentlich hilfreicher sein wird,“ begründete er seine Entscheidung. Er wünschte, dass 25.000 Euro an das Institut für pädiatrische Onkologie und Hämatologie mit ambulanter Klinik „Mladen Cepulic“ gespendet werden, während die andere Hälfte des Betrages dem Institut für pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Transplantation hämatopoetischer Stammzellen des KBC Zagreb zufließen soll.