Schock im Urlaub: Versteckte Gebühren bei Kartennutzung in Nicht-Euro-Ländern!

Reisende aufgepasst: Die Nutzung von Kredit- und Debitkarten kann im Urlaub in Nicht-Euro-Ländern schnell teuer werden. Besonders beliebte Reiseziele wie die Türkei verlangen bei Bargeldabhebungen mit der Kreditkarte bis zu 20 Euro an Spesen. Innerhalb der Eurozone zeigt sich die Bankomatkarte als die sparsame Wahl für Bargeldbezüge und Zahlungen im Handel, obwohl je nach Kontomodell Gebühren für Buchungszeilen anfallen können.

Abgaben und Wechselkurse beachten

Die Freude über den wohlverdienten Urlaub kann schnell getrübt werden, wenn ungeahnte Extraspesen das Budget belasten. So spielen nicht nur die direkten Gebühren eine Rolle, sondern auch die Wechselkurse, die bei Transaktionen in Nicht-Euro-Ländern anfallen. Urlauber sollten daher stets auf die Kosten achten, die das Bankinstitut für Auslandszahlungen berechnet, und im Zweifel Transaktionen abbrechen.

Kosten beim Bargeldbezug und Zahlungen im Ausland

Beim Abheben von 400 Euro in der Türkei mit einer Kreditkarte könnten so bis zu 20 Euro an Gebühren anfallen. Innerhalb der Europäischen Union und im Euro-Raum variieren die Kosten für Bargeldabhebungen und Zahlungen mit der Kreditkarte – sie bewegen sich zwischen drei und 3,3 Prozent des Betrags, mindestens jedoch zwischen 2,50 und vier Euro.

Zusatzkosten

Außerhalb des Euro-Währungsgebiets entstehen stets Zusatzkosten bei der Verwendung von Kredit- und Debitkarten. Kreditkarten verursachen beispielsweise beim Zahlen zwischen 1,65 und zwei Prozent, beim Geldabheben bis zu 3,3 Prozent Gebühren zuzüglich eventuell anfallender Manipulationskosten.

Debitkarten im Nicht-Euro-Ausland

Die Nutzung von Debitkarten, im Volksmund auch als Bankomatkarten bekannt, zieht außerhalb des Euro-Raumes ebenfalls Gebühren nach sich, die je nach Bank variieren können. Beim Bezahlen in Geschäften fallen üblicherweise Gebühren von 0,75 Prozent plus 1,09 Euro des Kaufbetrags an. Für Bargeldabhebungen können Kosten in Höhe von 0,75 Prozent plus 1,82 Euro berechnet werden.

Die Gebührenstruktur variiert erheblich zwischen den Banken und den einzelnen Kartentypen. Es empfiehlt sich, vor Antritt der Reise die Kostenstruktur der eigenen Bank zu prüfen und gegebenenfalls mit den Konditionen anderer Anbieter zu vergleichen.