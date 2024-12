Baby-Leiche im Hotel: Neue Details bekannt

In Wien-Simmering erschütterte am Montag der Fund einer Baby-Leiche in einem Hotel den Bezirk. Die Polizei ermittelt gegen die Eltern, eine 21-jährige Frau und ihr 25-jähriger Lebensgefährte, beide aus dem Bezirk Oberpullendorf. Die Ermittlungen laufen weiter, während die Befragungen des Paares neue Details zutage fördern.

Notruf nach Krankenhausbesuch

Am Sonntag reiste das unverheiratete Paar nach Wien, um in einem Simmeringer Hotel einzuchecken. Der Montag nahm jedoch eine tragische Wendung: Die junge Frau alarmierte am Nachmittag die Rettung wegen starker Blutungen. Sie wurde in die Klinik Landstraße gebracht, wo Ärzte feststellten, dass sie kürzlich ein Kind zur Welt gebracht haben musste. Trotz dieser Feststellung bestritt die Frau die Geburt, ebenso wie ihr Partner angab, nichts von einer Schwangerschaft gewusst zu haben.

Entdeckung im Müllraum

Das Krankenhauspersonal informierte daraufhin das Hotelpersonal, was eine sofortige Suchaktion auslöste, und die Polizei wurde ebenfalls eingeschaltet. Die Beamten trafen bereits im Krankenhaus ein, während Hotelmitarbeiter gegen 19.00 Uhr das tote Neugeborene in einem Plastiksack im Müllraum fanden. Sofort übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Das Zimmer des Paares zeigte ein erschütterndes Bild, da es aufgrund der Geburt voller Blut war. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme der beiden Verdächtigen wegen des Verdachts auf Mord an. Der Lebensgefährte der Frau wurde am Abend abgeführt, während sie noch in der Klinik unter Bewachung verblieb.

Mutter gab Angestellter den Müllsack

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib und Leben, untersucht den Fall wegen Mordverdachts. Berichten zufolge soll die Mutter das Neugeborene selbst in einen Müllsack gelegt und das Hotelpersonal gebeten haben, diesen zu entsorgen. Laut Informationen der Tageszeitung „Heute“ wies das Baby keine äußeren Verletzungen auf.

Eine Obduktion ist angeordnet, und erste Ergebnisse werden am Dienstag erwartet. Die Befragungen der beiden Tatverdächtigen dauern derweil an.