Amazon-Revolution in Österreich – aber nur für bestimmte Kunden

Amazon hat sein Angebot in Österreich um eine neue Lieferservices erweitert: die Lieferung am selben Tag. Derzeitig beschränkt sich der Service auf Prime-Mitglieder in Wien und Umgebung und wird im Rahmen eines Pilotprojekts getestet.

Details zum Pilotprojekt

Amazon bestätigte gegenüber „futurezone“: „Aktuell testen wir die Gratis Same-Day-Lieferung für Prime-Mitglieder in Wien und Umgebung“. Die genaue Reichweite von „Wien Umgebung“ wurde nicht konkretisiert. Um von dieser Liefervariante zu profitieren, müssen Bestellungen bis zum Vormittag aufgegeben werden, da danach keine Same-Day-Lieferungen mehr möglich sind. Mitglieder des Prime-Dienstes genießen diesen Service ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos. Bei niedrigeren Beträgen fallen 4,99 Euro Liefergebühren an. Für Nicht-Mitglieder besteht die Möglichkeit einer Probe-Mitgliedschaft, während das reguläre Abo 8,99 Euro pro Monat kostet.

Möglicher Ausbau des Lieferangebots

Es bleibt abzuwarten, ob Amazon seine Same-Day-Lieferoption über Wien hinaus auf andere Regionen oder Kundenkreise ausdehnen wird. Der Erfolg und die Erfahrungen aus dem laufenden Testbetrieb werden zeigen, ob und in welchem Umfang der Dienst möglicherweise in den regulären Betrieb aufgenommen wird.