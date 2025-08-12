Badeunfall: 48-Jähriger leblos bei Reichsbrücke entdeckt

Nach tagelanger Suche mit allen Mitteln die traurige Gewissheit: Ein vermisster 48-jähriger Wiener wurde leblos aus der Donau geborgen. Alkohol spielte offenbar eine Rolle.

Am Montagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte einen leblosen Körper, der im Bereich der Donauinsel und Reichsbrücke in Wien im Wasser trieb. Die Wasserpolizei konnte den Verstorbenen mit Hilfe von Tauchern der Berufsfeuerwehr aus dem Fluss bergen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 48-jährigen Wiener handelt, der seit Donnerstag als vermisst galt.

Erfolglose Suchaktion

Der Mann war trotz intensiver Suchaktionen zu Wasser, zu Land und aus der Luft nicht gefunden worden. Die polizeiliche Untersuchung des Leichnams ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Laut Zeugenaussagen soll der Verunglückte zum Zeitpunkt des Badeunfalls unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Alarmierender Trend bei Badeunfällen

Der tragische Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Statistik ein: Laut aktuellen Zahlen sind in Österreich in der laufenden Badesaison bereits 18 Menschen ertrunken. Besonders offene Gewässer mit Strömung wie die Donau bergen erhöhte Unfallgefahr – vor allem in Kombination mit Alkoholkonsum, der die Reaktionsfähigkeit und Selbsteinschätzung erheblich beeinträchtigt.

