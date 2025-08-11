14-Jähriger ertrinkt nach Badeunfall

Dramatische Szenen an der Gail: Ein Sommerabend endet für einen 14-jährigen Buben aus Russland nach einem Badeunfall tragisch.

Ein 14-jähriger Bub aus der Russischen Föderation ist nach einem Badeunfall in der Gail verstorben. Der Notruf erreichte die Villacher Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr mit der Meldung, dass ein Kind beim Grillplatz ins Wasser gefallen sei. Umgehend wurden Wasserrettung und der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert, die eine Suchaktion entlang des Flussufers starteten.

Dramatische Rettungsaktion

Nach rund 40 Minuten konnte die Wasserrettung den Jugendlichen bei der Maria Gailer Brücke lokalisieren. Der Bub trieb leblos am Grund des Gewässers. Die Einsatzkräfte bargen ihn sofort und leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Anschließend wurde der 14-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt transportiert.

📍 Ort des Geschehens

Wie das Klinikum Klagenfurt am Montagmorgen bestätigte, erlag der Jugendliche seinen Verletzungen im Spital. Die Landespolizeidirektion Kärnten gab am Sonntagabend den tragischen Ausgang bekannt und leitete Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich Maria Gail bei Villach, wo die Gail ein beliebtes Naherholungsgebiet darstellt. Die Polizei arbeitet derzeit daran, die genauen Umstände zu klären, die zu dem fatalen Badeunfall geführt haben.