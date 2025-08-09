Mountainbiker als Retter: 73-Jähriger unter Traktor eingeklemmt (FOTOS)

Ein Mountainbiker aus Ungarn entdeckte am Freitagabend gegen 18.40 Uhr im Bezirk Hermagor-Pressegger See einen verunglückten Traktor. Das landwirtschaftliche Fahrzeug lag auf der Seite in einer Waldparzelle, nachdem es offenbar eine fünf Meter hohe Böschung hinabgestürzt war.

📍 Ort des Geschehens

Nach ersten Erkenntnissen war der Traktor vom Fahrbahnrand abgekommen und über die Straßenböschung gerutscht.

Beim Aufprall auf Baumstümpfe überschlug sich das Gefährt und kam schließlich in flachem Waldgelände zum Liegen, wodurch eine zusätzliche Sicherung gegen weiteres Abrutschen nicht erforderlich war.

Schnelle Hilfeleistung

Der 53-jährige Radfahrer handelte sofort und stieg zum verunglückten Fahrer hinab, um Erste Hilfe zu leisten. Gleichzeitig alarmierte er die Rettungskräfte. Der 73-jährige Traktorlenker aus dem Bezirk Hermagor-Pressegger See wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Zum genauen Unfallhergang konnte der Verletzte keine Angaben machen.

⇢ Blitz-Drama auf Fußballplatz: Zehn Fußballspieler verletzt



An der Rettungsaktion beteiligten sich rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tropolach, Rattendorf, Hermagor und Grafendorf-Gundersheim.