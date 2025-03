Badreiniger als Tee: Putzfrau vergiftet Kollegin

In Warschau wurde eine Reinigungsfrau Opfer einer schockierenden Vergiftung durch eine Kollegin. Die Ermittlungen decken brisante Details auf.

In der polnischen Hauptstadt Warschau ereignete sich vor einigen Monaten ein beunruhigender Vorfall, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte. Eine Reinigungsfrau, die nach einem Arztbesuch wegen Krankheitssymptomen untersucht wurde, erhielt die schockierende Diagnose, dass sie an inneren Verletzungen aufgrund einer Vergiftung litt. Der Verdacht fiel schnell auf eine ihrer Kolleginnen, nachdem das Opfer eine Überwachungskamera im Pausenraum des Reinigungsunternehmens installiert hatte, bei dem sie beschäftigt war. Die Aufnahmen enthüllten, dass eine 56-jährige Mitarbeiterin eine Sprühflasche mit Reinigungsmittel in ihre Teetasse entleerte.

Ermittlungen und Verdächtigungen

In den Ermittlungen kam zutage, dass eine weitere Kollegin im Alter von 68 Jahren möglicherweise in die Tat verwickelt war. Diese Frau soll über die Handlungen ihrer jüngeren Kollegin informiert gewesen sein, jedoch nicht eingeschritten sein. Auf den Videoaufzeichnungen ist ein Gespräch zwischen den beiden Frauen zu hören, das auf die Vergiftung hindeutet: „So, hier kommt der Tee, damit du Bescheid weißt …“ Diese Szene wiederholte sich am nächsten Tag.

Die betroffene Reinigungsfrau übergab die belastenden Videoaufnahmen der Polizei, die daraufhin Ermittlungen aufnahm. Dabei stellte sich heraus, dass die mutmaßliche Täterin nicht nur Badreiniger, sondern auch Säure und andere gefährliche Chemikalien in den Tee gemischt hatte. „Diese Substanzen hätten sogar zum Tod führen können“, betonte Jakub Pacyniak von der Warschauer Polizei. Die 56-jährige Verdächtige wurde verhaftet und sieht sich nun mit einer möglichen Haftstrafe von bis zu 20 Jahren konfrontiert.

Motiv und Konsequenzen

Das Motiv für diese Tat könnte in einem Konflikt zwischen den Frauen liegen, da das Opfer eine höhere Position innehatte als die mutmaßliche Täterin. Es wird vermutet, dass die Täterin ihre Konkurrentin aus dem Weg räumen wollte. Im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei verschiedene Hygieneartikel, Getränkeflaschen und ähnliche Objekte als Beweismaterial. Es bleibt ein Rätsel, warum die Frau den Reiniger im Tee nicht schmeckte. Auch gegen die Mitwisserin wird ermittelt, und ihr drohen bis zu drei Jahre Haft. Laut dem polnischen Medienunternehmen onet Warszwawa, berichtet das Portal wiadomosci.onet.pl, dass die Polizei keine weiteren Details bekannt gegeben hat.

