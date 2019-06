Bald ist ein Heiratsantrag über YouPorn möglich!

ROMANTISCH ODER SO

Der perfekte Antrag für den schönsten Tag will gut geplant sein. Jetzt hilft dir YouPorn gerne dabei deinen Antrag auch wirklich „unvergesslich“ zu gestalten!

Manche machen es romantisch vor den Eiffelturm, andere intim im Familienkreis und andere … einfach etwas anders und zwar mit einem Pornovideo.

Der Heiratsantrag ist in jeder Beziehung ein romantischer, intimer und gefühlvoller Moment. Auf YouPorn geht es im Grunde auch nur um die Liebe und in der neuen Rubrik ist es möglich diese einander nun für immer zu versprechen. Dazu kann man bis zum 18. Juli ein selbstgedrehtes „Bewerbungsvideo“ abschicken in dem man erklärt, warum man den Antrag auf diese besondere Art machen möchte.

Weitere Infos zu dem skurrilen Angebot findet ihr auf der folgenden Seite!