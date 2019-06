Kroatische Insel unter Top 10 der trendigsten Reiseziele

Teile diesen Beitrag:







„HomeToGo“ erstellte eine Liste mit jenen Touristenzielen, die das größte Wachstum pro Jahr aufweisen. Darunter befindet sich auch eine Insel in Kroatien.

Die weltweit größte Urlaubssuchmaschine „HomeToGo“ bezog alle Kontinente der Welt in die Top-Reiseziel mit ein. Von den zwölf trendigsten Tourismus-Hotspots befinden sich allein sechs in Europa, wobei Nordamerika, Asien, Afrika und Südamerika jeweils einen Platz in der Liste ist.

10. Platz für Kroatien

Mit einem plus von 199 Prozent schaffte es die kroatische Insel Hvar auf Platz 10 der Top 12 Liste von „HomeToGo. Diese wurde anhand dessen erstellt, wie häufig nach einem Reiseziel via Suchmaschine gesucht wurde. Danach wurde die Anzahl an Suchanfragen mit jener aus dem Vorjahr verglichen.

Top 12 im Überblick

Die Prozentzahl beschreibt den Zuwachs an Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr.

1. Blue Ridge Mountains – USA – 839%

2. Lanzarote – Spain – 469%

3. Halkidiki – Greece – 460%

4. Rimouski – Canada – 455%

5. Budva – Montenegro – 369%

6. Durban – South Africa – 280%

7. Boracay – The Philippines – 244%

8. Lyon – France – 211%

9. Alaska – USA – 210%

10. Hvar – Croatia – 199%

11. Riga – Latvia – 167%

12. Santa Marta – Colombia – 152%