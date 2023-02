Das sind die Top 10 Ausländergruppen in Österreich

Die Bevölkerung Österreichs wuchs auf 9,1 Millionen. Laut Statistik Austria lebten am 1. Jänner 2023 9.106.126 Einwohner in Österreich.

Österreich verzeichnete im vergangenen Jahr einen starken Einwohnerzuwachs, denn im Vergleich zu 2021 leben 127.197 mehr Menschen im Land, der Bevölkerungszuwachs betrug also 1,4 Prozent.

Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft (+66.899 Personen) verzeichneten den größten Gesamtzuwachs aller Fremden.

„Österreich ist 2022 stärker gewachsen als in den Vorjahren. Nachdem die Einwohnerzahl aufgrund der Zuwanderung von Flüchtlingen aus der Ukraine bereits im ersten Quartal 2022 die Neun-Millionen-Marke überschritten hatte, waren es Anfang 2023 mehr als 9,1 Millionen. Die Hälfte des Bevölkerungswachstums im Jahr 2022 ist auf Menschen mit ukrainischer Nationalität zurückzuführen“, sagte Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.

Die Hauptstadt hat den größten Zuwachs

Die Landeshauptstadt Wien verzeichnete mit +2,6 Prozent den größten prozentualen Einwohnerzuwachs aller Bundesländer in Österreich. Mit +1,3 Prozent war der Anstieg in Burgenland etwa halb so hoch, in Oberösterreich, Vorarlberg und Niederösterreich etwas geringer (jeweils +1,2 Prozent). In Salzburg, der Steiermark und Tirol stieg die Einwohnerzahl um jeweils 1,0 Prozent, wobei der geringste Bevölkerungszuwachs in Kärnten bei +0,8 Prozent lag.

Die Zahl der Nichtstaatsbürger steigt

Nach vorläufigen Ergebnissen lebten am 1. Jänner 2023 insgesamt 1.730.286 Personen mit fremder Staatsangehörigkeit in Österreich. Der Anteil fremder Staatsbürger an der Gesamtbevölkerung stieg von 17,7 auf 19 Prozent. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der fremden Staatsangehörigen um 143.577 Personen (+9,0 Prozent).

Die Zahl der österreichischen Staatsbürger ist gesunken (−16.380 Personen oder −0,2 Prozent). Unter den in Österreich lebenden fremden Staatsbürgern sind die Deutschen mit Abstand am zahlreichsten (225.106 Personen). Die zweitgrößte Nationalität in Österreich ist Rumänien mit 147,4.