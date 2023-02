Flugausfälle und Chaos am Flughäfen: Das ist der Grund (VIDEO)

Ein Fehler in einem Informationssystem der Lufthansa hat am Mittwochmorgen weltweit an Flughäfen für Chaos gesorgt. Gegenüber BILD bestätigte das Unternehmen den Zusammenbruch.

Eine unbekannte Anzahl von Flügen wurde verspätet oder annulliert. Check-in- und Boarding-Systeme sind gesperrt. Diese Situation auf Flughäfen im ganzen Land führte zu einem völligen Zusammenbruch und eine große Anzahl von Passagieren sitzt derzeit fest.

Die Betreuung von Passagieren und Flugzeugen erfolgt in München und am Flughafen Frankfurt.

Passagiere wurden auch nicht auf Flügen zugelassen, weil die Check-in-Automaten keine wichtigen Abfluginformationen enthielten. Alle Innlandflüge wurden zunächst gestrichen und die Passagiere aufgefordert, zur Deutschen Bahn umzusteigen.

Fotos und Videos von mehreren deutschen Flughäfen zeigten Chaos in Abflughallen. In den Videos sind viele Menschen zu sehen, die nervös in Schlangen warten und sich fragen, wann sich die Situation lösen wird.

Unternehmer Benjamin Rohe postete unter anderem ein Video der Ankündigung im Lautsprecher auf Englisch: „Wir können Ihnen noch nicht sagen, wie lange es dauern wird.“

Wir erinnern, im Sommer 2022 wurden erhebliche Störungen im Betrieb vieler Flughäfen auf der ganzen Welt verzeichnet.

➤ Viele Flüge wurden aufgrund von Personalmangel und Gepäckproblemen gestrichen oder verspätet.

Dies hat zu einer starken Überlastung der Terminals, Unzufriedenheit der Passagiere und der Entstehung von Verzögerungen und ungeplanten Kosten geführt. Besonders schwierig war die Situation in beliebten Touristenzielen.