Balkan-Fieber: Tausende stalken Mega-Influencer am Radar

Während tausende Flugzeuge den Himmel durchkreuzen, hat ein ganz besonderer Jet alle Blicke auf sich gezogen – die Privatmaschine eines YouTube-Phänomens.

Der Privatjet des YouTube-Stars IShowSpeed war das meistverfolgte Flugzeug weltweit. Während tausende Maschinen am Himmel unterwegs sind, verfolgten mehr als 3.000 Menschen auf der Flugverkehr-Plattform FlightRadar24 in Echtzeit, wo sich die Cessna Citation III des Internet-Phänomens Darren Jason Watkins Jr. gerade befindet. Angesichts seiner gewaltigen Fangemeinde – 41 Millionen YouTube-Abonnenten und regelmäßig über 100.000 Zuschauer bei seinen Livestreams – überrascht dieses enorme Interesse kaum.

Balkan-Tour

Der amerikanische Streaming-Star hat den Balkan für seine aktuelle Tour entdeckt. Nach seinem Aufenthalt in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, wo ihn der serbische Content-Creator Choda empfing, reiste IShowSpeed mit dem Privatjet weiter nach Sarajevo. In der bosnischen Hauptstadt hat er gestern die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigen.

⇢ Cevapcici und Selfie-Wahnsinn: YouTuber IShowSpeed versetzt Kroatien in Ekstase



Wirtschaftliche Impulse durch Influencer-Besuche

Besuche internationaler Internet-Stars wie IShowSpeed haben für die Balkanregion zunehmend auch wirtschaftliche Bedeutung. Nach seiner Ankunft in Sarajevo ist mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen an bekannten Sehenswürdigkeiten zu rechnen. Lokale Geschäfte, Restaurants und Cafés profitieren von den Fans, die ihrem Idol folgen. Diese kurzfristige touristische Belebung sorgt für zusätzliche Umsätze in Gastronomie und Einzelhandel – ein wirtschaftlicher Nebeneffekt, der über den reinen Fan-Hype hinausgeht.