Schrill, laut und bunt: ATV zeigt Partyleben im „Balkan Style“ (VIDEO)

Heute um 20:15 Uhr startet auf ATV die neue Doku-Reihe „Balkan Style“, die alle Facetten des Balkan-Partylebens in Wien und Umgebung begleitet.

In der ersten Episode werden Ausschnitte vom kürzlich veranstalteten „Bečki oskar popularnosti“ ausgestrahlt, wo sich in Wien-Floridsdorf die Creme de la Creme der Balkan-Musik versammelte. Dort wurden nicht nur Preise verliehen, sondern auch ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Ebenso sieht man im Teaser eine Balkan-Feier im böhmischen Prater, wo selbstverständlich kiloweise Fleisch gegrillt, laut Musik gehört und Kolo getanzt wird. Laut, bunt, schrill und viel Lebensfreude – das erwartet uns zum Staffelstart von „Balkan Style“ auf ATV.

Wir sind schon gespannt, was in den nächsten Folgen gezeigt wird.