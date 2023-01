Balkaner & Fremdgehen: Das sind die 5 größten Ausreden!

Dein Partner war dir untreu? Eine Erfahrung, die schmerzhafter nicht sein könnte! Das sind die fünf häufigsten Ausreden, die Fremdgeher für einen Seitensprung verwenden.

In der neuesten Studie wird gezeigt, was Fremdgeher machen, damit der Partner nichts bemerkt. Meistens scheint die Arbeit als Ausrede zu sein, wenn man fremdgeht.

„Die Arbeit oder ein Treffen mit Freunden sind natürlich einfache und glaubwürdige Begründungen, wenn man einmal später nach Hause kommt“, sagt Gründer und Geschäftsführer von „AshleyMadison.com, Noel Biderman.

Top 5 Fremdgeh-Ausreden

Überstunden oder Meetings in der Arbeit (78 Prozent) Auf ein Getränk mit Arbeitskollegen (71 Prozent) Treffen mit Freunden (66 Prozent) Geschäftsreise (61 Prozent) Familienbesuch (55 Prozent)

Nichtsdestotrotz sollte man Seitensprünge nicht riskieren. Obwohl viele denken, dass es wie ein Abenteuer angesehen wird, so besteht die Gefahr, erwischt zu werden. Viele Fremdgeher sehen einen Seitensprung als einen Anreiz. Wenn man Probleme in der Ehe oder Beziehung hat, so ist es besser mit dem Partner zu reden, anstatt diese zu verletzen.