Die Ehe als Institution hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt und angepasst. Nun scheint eine neue Version des Zusammenlebens aufzutauchen, die von einem unkonventionellen Paar aus New York vorgelebt wird: Bjanka Turetskaj (43) aus Brooklyn und Peter Bach (58) aus Manhattan. Beide haben 2021 den Bund fürs Leben geschlossen, doch anstatt den herkömmlichen Weg zu wählen und zusammenzuziehen, entschieden sie sich, ihre getrennten Wohnungen beizubehalten.

Bjanka erklärt, dass sie ihr Leben in ihrer seit zehn Jahren bewohnten Wohnung gemeinsam mit ihrer Katze Cleo genießt, während Peter glücklich ist, in dem Heim zu bleiben, das er sich mit seinem jugendlichen Sohn teilt. Sie betont, dass sie bereits ein eigenständiges Leben aufgebaut hatte, bevor sie ihren Ehemann heiratete: „Wenn ich das erste Mal im Alter von 42 Jahren ‚Ja‘ sage, bedeutet das, dass ich bereits mein eigenes Leben aufgebaut habe. Das Befolgen traditioneller Normen würde niemanden glücklich machen. Warum sollten wir nach alten Regeln leben? Warum können wir unser Leben nicht so gestalten, wie wir es wollen? Wer sagt, wie eine gute Ehe aussehen soll?“

Die ungewöhnliche Lebenssituation des Paares hatte ihren Ausgangspunkt in einer Allergie von Peters Sohn gegen Katzen. Da der Teenager nun jedoch studienbedingt ausgezogen ist, könnte man meinen, dass sich die Situation geändert hat. Doch das Paar entschied sich weiterhin für das getrennte Wohnen und zeigt sich zufrieden mit dieser Lösung. Bjanka und Peter verbringen mehrere Nächte pro Woche gemeinsam in einer ihrer Wohnungen und kehren anschließend in ihre eigenen vier Wände zurück, um ihren persönlichen Raum zu genießen.

Die Reaktionen auf ihren Lebensstil sind vielfältig: „Die meisten Menschen, denen wir von unserer ungewöhnlichen Lebenssituation erzählen, wechseln ziemlich schnell von Überraschung zu Neugier und in einigen Fällen zu leichtem Neid“, berichtet Bjanka. Das Paar ist seit fast sechs Jahren zusammen und betont, dass ihre gemeinsamen Abende eher wie Dates aussehen, was ihrer Beziehung eine frische Note verleiht.

Zukunftspläne gibt es dennoch: Peter sucht derzeit eine Wohnung, die näher an Bjankas Wohnsitz in Brooklyn liegt, um die Pendelzeit zwischen ihren Wohnungen zu verkürzen. Dennoch plant das Paar nicht, zusammenzuziehen. Bjanka ist überzeugt, dass ihre unkonventionelle Lebensweise das Geheimnis ihres Glücks ist: „Es ist ein Klischee geworden, dass das Geheimnis einer glücklichen Ehe getrennte Badezimmer sind. Wir haben uns in getrennten Vierteln eingerichtet. So habe ich mir die Ehe nicht vorgestellt, aber es ist viel besser.“

Das Beispiel von Bjanka und Peter zeigt, dass es keine festen Regeln für eine erfolgreiche Beziehung gibt und dass das Aushandeln individueller Bedürfnisse und Freiräume ein Schlüssel zum Glück sein kann. In einer Zeit, in der sich gesellschaftliche Normen stetig verändern, bietet diese unkonventionelle Ehe Anregungen und Inspiration für Paare, ihren eigenen Weg zu finden.