Balkanland überrascht als sicherstes Land bei Nacht!

Wie sicher fühlen sich Menschen, die nachts alleine in Europa unterwegs sind? Eine auf dem Portal Adventourely.com veröffentlichte Studie gibt Aufschluss. Sie präsentiert ein Ranking der sichersten Länder in Europa für nächtliche Spaziergänge. Überraschenderweise führt dieses Balkanland die Liste an, während sich Deutschland auf Platz 29 befindet.

Die subjektive Sicherheitswahrnehmung von Menschen, die nachts allein in verschiedenen europäischen Ländern unterwegs sind, ist das Thema einer Studie, die veröffentlicht wurde. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, wie sicher sich die Menschen in ihren Ländern fühlen.

Österreich unter Top 20

Die sichersten Länder für nächtliche Spaziergänge sind laut der Studie Kroatien, Slowenien, Island, Georgien und die Schweiz. Kroatien belegt den ersten Platz mit einer beeindruckenden Sicherheitsrate von 74,63, gefolgt von Slowenien mit 74,40. Island sichert sich den dritten Platz mit einer Sicherheitsrate von 72,26, während Georgien und die Schweiz die Top 5 mit Raten von 69,72 bzw. 69,35 abschließen. Österreich belegt den 12. Platz mit 65.96.

Auf der anderen Seite der Skala befinden sich Frankreich, Weißrussland, Belgien, das Vereinigte Königreich und Schweden. Frankreich ist das Schlusslicht mit einer Sicherheitsrate von 35,59, gefolgt von Weißrussland mit 36,44. Belgien belegt den vorletzten Platz mit einer Sicherheitsrate von 41,25, während das Vereinigte Königreich und Schweden die unteren fünf mit Raten von 43,00 bzw. 43,69 abschließen.

Kroatien, das Land an der Spitze der Liste, ist laut Adventourely.com ein sehr sicherer Ort zu besuchen. Es hat eine Reisewarnung der Stufe 1, die sicherste Stufe des US-Außenministeriums. Kroatien belegt den 15. Platz im Global Peace Index von 163 bewerteten Ländern und den 48. Platz von 195 Ländern für seine Global Health Bewertung. Diese Zahlen sind vielversprechend für potenzielle Reisende.

Hier findet ihr die vollständige Liste der sichersten Länder in Europa für nächtliche Spaziergänge.