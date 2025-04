Balkansänger gesteht: „Meine Eltern haben mich verstoßen, weil ich bisexuell bin!

Bojan Tomovic spricht offen über seine bipolare Störung und familiäre Isolation nach seinem Coming-out. Er lebt nun zurückgezogen an der montenegrinischen Küste.

Bojan Tomovic, der in den 2000er Jahren große Bekanntheit erlangte, zog sich später aus dem Rampenlicht zurück. In einem offenen Interview sprach er über seine bipolare Störung und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Er beschrieb, dass er sich oft isoliert fühle, da seine Familie ihn nach seinem Coming-out als bisexuell verstoßen habe.

Tomovic teilte seine Erfahrungen mit der Krankheit eindringlich mit: „Nicht einmal meinem schlimmsten Feind würde ich wünschen, sich in dem Zustand zu befinden, in dem ich bin.“ Seit seiner Kindheit habe er zahlreiche Krankenhausaufenthalte und Therapien durchlaufen, ohne dass sich an der Behandlung etwas geändert habe. Seine Stimmung schwankt zwischen tiefster Depression und größter Euphorie. „Wenn ich Medikamente nehme, verhalte ich mich wie eine Pflanze, und wenn ich sie nicht nehme, ist der Zustand noch schlimmer“, erklärte er. Obwohl er die Therapie nicht unterbrechen sollte, habe er dies dennoch eigenmächtig getan.

Depressive Gedanken

An manchen Tagen habe er nur im Bett gelegen und gedacht, dass es das Beste wäre, nicht mehr aufzuwachen. Solche düsteren Gedanken seien für gesunde Menschen unvorstellbar, und an Depression könne man sich nie gewöhnen. Tomovic habe verschiedene Behandlungsansätze ausprobiert und befinde sich nun in einer Privatklinik, um seine Situation zu verbessern. „Natürlich kostet das Geld“, sagte er. Er habe Ersparnisse dafür aufgewendet, die sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Er kenne viele Sänger, die ebenfalls dort waren, aber aus Diskretion schweigen. „Natürlich möchte ich niemanden verraten, es ist schließlich eine private Angelegenheit.“

Der Sänger lebt von der Vermietung mehrerer Apartments und Tantiemen. „Ich lebe in der montenegrinischen Stadt Budva und vermiete dort mehrere Apartments. Das Einkommen daraus, zusammen mit einigen Tantiemen, reicht mir völlig zum Leben. Ich bin kein anspruchsvoller Mensch. Wichtig ist mir, dass ich für mich und mein Haustier genug habe“, erklärte er. Tomovic hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, da seine Mutter und sein Bruder ihn nach seinem Coming-out verstoßen haben. „Darüber konnten sie nicht hinwegkommen, und Sie wissen, wie es ist, so etwas in Montenegro zu sagen. Das ist irgendwie eine Schande für die Familie, aber ich habe nicht vor, mich zu verstecken und ein Doppelleben zu führen“, betonte Tomovic.