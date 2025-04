Boxkampf endet tödlich: Boxer fällt um und stirbt unerwartet

Ein tragisches Drama erschüttert die Boxwelt: Gabriel Oluwasegun Olanrewaju bricht im Ring zusammen und verstirbt kurz darauf. Die Szene hinterlässt tiefe Trauer.

Der plötzliche und tragische Tod des nigerianischen Boxers Gabriel Oluwasegun Olanrewaju hat die Boxgemeinschaft weltweit in tiefe Trauer gestürzt. Der 31-jährige Athlet erlitt während eines Kampfes gegen Jon Mbanugu in Ghana einen unerwarteten Zusammenbruch im Ring. Ohne dass ein harter Schlag dem vorausgegangen war, verlor Olanrewaju das Bewusstsein und fiel rücklings in die Seile. Die Dramatik der Situation erfasste der Schiedsrichter Richard Amevi sofort und unterbrach den Kampf umgehend.

Das herbeigerufene medizinische Team reagierte schnell, indem es unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Doch trotz der schnellen Intervention konnten die Bemühungen, den Boxer zu retten, nicht verhindern, dass Olanrewaju 30 Minuten nach seiner Verlegung aus der Bukom Boxing Arena in ein nahegelegenes Krankenhaus für tot erklärt wurde. Der Vorsitzende des nigerianischen Boxing Board of Control, Remi Aboderin, drückte seine Bestürzung aus und betonte die Unterstützung für die trauernde Familie mit den Worten: „Wir sind fassungslos. Wir stehen seiner Familie bei.“

Hintergründe und Karriere

Obwohl die genauen Umstände seines Todes noch unklar bleiben, bestanden keine gesundheitlichen Bedenken vor dem Kampf, da Olanrewaju alle medizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert hatte. Der Boxer, der seine Profikarriere 2019 begann, hatte eine Bilanz von 13 Siegen, acht Niederlagen und zwei Unentschieden vorzuweisen. Zu seinen bedeutendsten Erfolgen zählte der Gewinn des Westafrika-Titels im Light-Heavyweight.