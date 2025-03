28-Jährige trinkt Kaffee und Engerydrinks und stirbt!

Katie Donnell, eine 28-jährige Sportlerin, erlitt nach übermäßigem Koffeinkonsum einen Herzinfarkt. Ihre Mutter warnt vor Energydrinks.

Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee, Energydrinks und Mate sind weit verbreitet und beliebt. Doch der Konsum dieser Getränke kann gefährliche Folgen haben, wie der tragische Fall von Katie Donnell, einer 28-jährigen Amerikanerin, zeigt. Katie erlitt einen plötzlichen Zusammenbruch und wachte nie wieder auf. Laut der Nachrichtenagentur Kennedy News konsumierte sie regelmäßig Energydrinks und kaufte alle zwei Tage ein Viererpack, wie ihre Mutter Lori Barranon berichtet. Vor allem vor dem Training griff Katie zu diesen Getränken und trank zusätzlich mehrere Tassen Kaffee täglich. Trotz ihrer gesunden Ernährung und aktiven Lebensweise, die sie als „Sport-Königin“ bekannt machte, erlitt sie einen Herzinfarkt.

An dem Tag, als Katie zusammenbrach, dachten ihre Freunde zunächst an einen Schlaganfall. Doch die Wahrheit war erschütternder: Ein Herzinfarkt hatte sie getroffen. Sie verlor das Bewusstsein, ihre Augen rollten, und der Notarzt konnte sie nicht intubieren, was zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn führte. Trotz dreistündiger Bemühungen der Ärzte wachte sie nicht mehr auf. Nach zehn Tagen im künstlichen Koma, in denen sie bei jedem Aufweckversuch Anfälle erlitt, versagten schließlich ihre Organe.

Gefährlicher Koffeinkonsum

Die Mediziner führten den Vorfall auf den übermäßigen Koffeinkonsum zurück, wenngleich er nicht die einzige Ursache war. Lori Barranon betont: „Man hat mit 28 nicht einfach einen Herzinfarkt und fällt tot um.“ Der Fall von Katie ist kein Einzelfall. Eine 20-jährige Frau namens Jasmin erlitt nach einem Energydrink vier Herzstillstände, und ein Grundschüler in England musste 2023 nach dem Konsum eines Energydrinks wegen eines Herzanfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Warnung an Eltern

Vier Jahre nach Katies Tod engagiert sich Lori Barranon weiterhin für Aufklärung. Sie appelliert eindringlich an Eltern, ihre Kinder vor den Gefahren von Energydrinks zu schützen. „Wenn ihr eure Kinder nicht von diesem Zeug fernhaltet, endet ihr in einer Situation, in der euer Leben ruiniert ist,“ warnt sie und betont, wie schädlich und potenziell tödlich diese Getränke sein können.

Ihr Ziel ist es, andere Familien vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.