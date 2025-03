Heftiger Hagel kommt auf Österreich zu!

Unwetterwarnung für Österreich: Am Mittwoch drohen Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Besonders betroffen sind südöstliche Bergregionen.

Am Mittwoch nimmt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter weiter zu. Bereits ab dem späten Vormittag entwickeln sich über den südöstlichen Bergen erste Quellwolken, die schnell in Richtung Südwesten zu Gewittern heranwachsen können. Besonders betroffen sind das Weizer und Grazer Bergland, die Südsteiermark, das Klagenfurter Becken sowie das Gebiet bis nach Villach. Diese Gewitter bringen lokale Windböen, starken Regen sowie Graupel- und Hagelschauer mit sich. Dabei sind es nicht die einzelnen Hagelsteine, die die größte Gefahr darstellen, sondern die Ansammlungen von Hagel auf dem Boden. Gegen Abend lösen sich die Gewitter rasch auf, während einige harmlose Restschauer verbleiben.

⇢ Regenwelle in Sicht: Föhn und Gewitter im Anmarsch



An der Alpennordseite dominieren am Mittwoch die Wolken, und von früh an ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1500 Metern. Auch von Unterkärnten bis ins Südburgenland sind einige Schauer möglich, begleitet von Blitz und Donner. Von Osttirol über das Obere Murtal bis an den Alpenostrand bleibt es meist trocken und zeitweise sonnig. Der Wind weht mäßig aus nördlichen Richtungen, wobei die Temperaturen von Nordwest nach Südost zwischen 8 und 18 Grad liegen.

Wetter am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt an der Alpennordseite vom Tiroler Unterland ostwärts mit vereinzelten Regentropfen und oberhalb von 1200 Metern mit Schneeflocken. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf, und im Süden bleibt es von Beginn an trocken. Die Sonne zeigt sich vor allem in Osttirol und Oberkärnten sowie ab Mittag häufig im Westen, während weiter östlich einige Wolken vorbeiziehen. Bei lebhaftem bis kräftigem Wind aus nördlichen Richtungen erreichen die Höchsttemperaturen 8 bis 17 Grad.

Ausblick auf Freitag und Samstag

Am Freitag scheint zunächst abseits einiger Nebelfelder häufig die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen vor allem in der Osthälfte dichte Wolken auf, und von der Südoststeiermark bis ins Weinviertel beginnt es in der zweiten Tageshälfte zu regnen. Von Vorarlberg bis Oberösterreich und Oberkärnten bleibt es freundlich. Bei anfangs im Osten noch lebhaftem, dann allgemein nachlassendem Nordwind steigen die Temperaturen auf 10 bis 19 Grad.

Der Samstag zeigt sich verbreitet trüb und oft nass, in höheren Lagen sogar spätwinterlich. Die Schneefallgrenze liegt von West nach Ost zwischen 1000 und 1300 Metern. Trockene Phasen sind in Osttirol und Oberkärnten zu erwarten, doch die Sonne zeigt sich nur selten. Der Nordwind frischt gebietsweise lebhaft auf, und die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 13 Grad.