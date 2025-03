Ramadan-Geste: Ferhatovic zahlt Schulden bosnischer Dörfer

Ein bosnisches Dorf erlebt eine Welle der Dankbarkeit: Ferhatovic Austria begleicht heimlich Schulden und verteilt Lebensmittelpakete während des Ramadan.

Während des heiligen Monats Ramadan, einer Zeit geprägt von Mitgefühl und Großzügigkeit, entstehen Geschichten, die die Kraft menschlicher Nächstenliebe veranschaulichen. Eine besonders beeindruckende Erzählung kommt aus dem bosnischen Dorf Kaćuni, wo Senadin Ferhatovic, besser bekannt als Ferhatovic Austria, ein leuchtendes Beispiel für selbstlose Hilfe gegeben hat.

In den Ortschaften Lugovi, Kaćuni und den umliegenden Dörfern gibt es kleine Läden, die es den Menschen ermöglichen, Waren „auf Kredit“ zu kaufen. Mit der Zeit haben sich die Schulden einiger Bewohner angesammelt, und viele von ihnen waren aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht in der Lage, diese zu begleichen.

Großzügige Hilfe

In dieser Situation trat Ferhatovic auf den Plan. Ohne großes Aufsehen, ohne Vorankündigung und ohne jegliche Gegenleistung beglich er die Schulden seiner Nachbarn, einige davon aus dem Jahr 2008. Diese großzügige Tat löste in der Gemeinschaft eine Welle von Emotionen aus – von Ungläubigkeit über Dankbarkeit bis hin zu Freudentränen.

Ferhatovics Hilfe beschränkte sich nicht nur auf die Tilgung der Schulden. Er verteilte Lebensmittelpakete an zahlreiche Familien in Lugovi, Kaćuni und Vukeljići, um ihnen den Ramadan zu erleichtern und würdevoller zu gestalten. In einer Zeit, in der viele Menschen Mühe haben, über die Runden zu kommen, bedeuten solche Gesten mehr als nur materielle Hilfe – sie schenken Hoffnung und erinnern die Menschen daran, dass sie nicht vergessen sind.