Ikea stoppt Family Bonusprogramm in Österreich – Kunden ratlos!

Ikea beendet sein Family Bonusprogramm in Österreich abrupt. Kunden wurden informiert, doch die Gründe bleiben im Dunkeln. Ein neues Programm ist in Planung.

Das schwedische Möbelunternehmen Ikea hat beschlossen, sein Family Bonusprogramm in Österreich zu beenden. Diese Maßnahme betrifft alle acht Filialen des Unternehmens im Land. Am Dienstag wurden die Kunden per E-Mail über das Ende des Programms informiert, jedoch ohne Angabe von Gründen. Eine Anfrage des KURIER an Ikea Österreich blieb bisher unbeantwortet.

Hintergrund des Bonusprogramms

Das Family Bonusprogramm wurde in Österreich am 1. Juni 2019 ins Leben gerufen. Es richtete sich an Kunden, die innerhalb eines Jahres bei drei separaten Besuchen mindestens 300 Euro ausgaben und Mitglieder des Ikea Family Programms waren. Als Belohnung erhielten sie eine Aktionskarte im Wert von 10 Euro für ihren nächsten Einkauf. Dieses Bonusprogramm ist nicht mit der Ikea Family Mitgliedschaft zu verwechseln, die eine Ikea Family Karte beinhaltet. Diese Karte bietet Vorteile wie einen kostenlosen Kaffee pro Besuch oder eine kostenlose Transportversicherung. Um diese Vorteile zu nutzen, muss die Ikea Family Karte bei jedem Einkauf an der Kasse gescannt werden.

Zukunftspläne

Das Bonusprogramm basierte auf dem Sammeln von Treuepunkten, die in Form einer Aktionskarte belohnt wurden. Kunden, die das Ziel von 300 Euro anstreben, können das Bonusprogramm noch bis zum 4. Juni 2025 nutzen. Wer sich bis zu diesem Datum für die Aktionskarte qualifiziert, wird diese im Juni digital per E-Mail erhalten. Ikea arbeitet jedoch bereits an einem neuen Programm für Ikea Family Mitglieder, wie in der Mitteilung angekündigt wurde.